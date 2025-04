Giunge uno scoop sulla conduzione del Grande Fratello. Secondo alcune voci di corridoio pare che ci siano importanti conferme sul presentatore che sarà legato al programma per i prossimi due anni.

Lo scoop sulla conduzione del Grande Fratello

Quando nei giorni scorsi durante la puntata di Boom Alfonso Signorini è stato sibillino su una prossima conduzione del Grande Fratello, hanno cominciato e si sono intensificate ancora di più le voci di un suo addio al programma. Lui non si è espresso e non ha commentato la notizia, così come l’azienda.

Adesso però 361 magazine ha fatto sapere che Alfonso Signorini resterà ben saldo al timone del Grande Fratello. Ma non solo perché il sito parla della possibilità di vederlo per altre due edizioni ancora legato a Mediaset. Quindi nel 2025/2026 e nel 2026/2027. Ecco quanto è emerso:

“E se qualcuno pensava che l’ultima edizione – la più lunga della storia – potesse segnare la fine di un’era, è il caso di ricredersi: Signorini è già al lavoro sulla prossima, che si preannuncia, parola di fonti vicine al conduttore, ‘scintillante’. I casting? In partenza tra poche settimane”.

Ad aggiungere un ulteriore dettaglio alla notizia lanciata ci ha pensato poi anche Grazia Sambruna. La giornalista ci ha tenuto ad aggiungere infatti quanto segue:

“Quello che so per certo, riportato da 361Magazine che m’ha bruciato sul tempo (bravi!), è che Signorini sarà alla conduzione del Grande Fratello anno prossimo e quello successivo. Lato opinioniste, non ho sentito ancora nulla. Possiamo, ovviamente, sperare in bene”.

E proprio a proposito di prossime opinioniste pare che in lizza tra i tanti ci sia anche Stefania Orlando, secondo quanto riportato da Amedeo Venza e Sussidiario.net.

Ora come ora tutti questi pettegolezzi sono da prendere con le pinze e ci sarà da attendere conferme ufficiali sulla prossima edizione del Grande Fratello.