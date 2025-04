Al prossimo GF come opinionista ci sarà Stefania Orlando?

In pole position per un posto da opinionista al Grande Fratello ci sarebbe Stefania Orlando. Ecco i rumor sull’ex gieffina.

Grande Fratello, la prossima opinionista sarà Stefania Orlando?

Nonostante il Grande Fratello si sia da poco concluso, si pensa già alla prossima edizione. Un po’ prematuro parlarne, probabilmente, ma in questi giorni si sta parlando con insistenza non solo delle vite fuori dalla Casa degli inquilini e come vanno le cose oggi dopo il programma. Ma c’è grande interesse anche sui prossimi opinionisti.

Non è chiaro se Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi saranno confermate. Ma Amedeo Venza e Sussidiario.net hanno lanciato già un nome che potrebbe sedere sulla famosa poltrona rossa nello studio del Grande Fratello.

L’esperto di gossip Amedeo Venza ha dato quasi per certa questa eventualità: “Non si sa ancora se a settembre ci sarà lo stesso conduttore, ma qualora ci sarà, metterà come opinionista Stefania Orlando. Vi do questa esclusiva con largo anticipo“.

Mentre invece Sussidiario.net ha spiegato che Stefania Orlando dopo essere stata protagonista del GF Vip 5 ed essere entrata in corsa in quest’ultima edizione, potrebbe seguire le stesse orme e percorso fatto da Beatrice Luzzi che dopo avere varcato la Porta Rossa da gieffina, ha potuto assaporare il ruolo di opinonista.

Intanto mentre il nome di Stefania Orlando continua a circolare, a strizzare l’occhio a un eventuale coinvolgimento nel reality show come opinionista è stata Jessica Morlacchi. In un’intervista a SuperGuida TV ha detto che le piacerebbe e commentare le avventure dei prossimi concorrenti. Per lei si tratterebbe di una nuova possibilità: “Sarebbe stupendo”, ha esclamato. Sempre la Morlacchi ha aggiunto che magari Alfonso la inviterà e che in ogni caso sarebbe molto divertente, perché sarebbe anche più facile entrare nelle dinamiche del Grande Fratello.

C’è tempo per capire a chi spetterà questo importante ruolo. Nel frattempo attendiamo l’arrivo dei prossimi programmi TV come The Couple e L’Isola dei Famosi.