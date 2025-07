I telespettatori si sono accorti che alcuni conduttori sono stati esclusi dai palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025/2026. Ma che cosa succederà nel loro futuro? Ecco cosa sappiamo.

Il futuro degli esclusi in Rai

Non molto tempo fa vi abbiamo parlato dei grandi esclusi dai palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025/2026 ma ancora non sapevamo con esattezza il loro destino. Oggi a parlare, tramite indiscrezioni e voci di corridoio soprattutto, è Il Fatto Quotidiano che parte con il punto di domanda su Paola Perego e Simona Ventura.

LEGGI ANCHE: Storia al capolinea per una famosa coppia: ecco chi sono (FOTO)

La nuova edizione di Citofonare Rai2 pare non si farà ma il sito citato poc’anzi ha rivelato che la Perego sarebbe sotto contratto con l’azienda e di conseguenza dovrebbe essere ricollocata. Non si sa nulla su Simona Ventura, che non avrebbe scelto di legarsi con contratti di esclusiva con alcun gruppo editoriali in particolare.

LEGGI ANCHE: Clizia Incorvaia ricorda Eleonora Giorgi, la toccante dedica

Anche Alessia Marcuzzi pare che non avrà nessun programma di cui sarà protagonista in Rai ma resterà comunque nel cast di giurati a Tale e Quale Show. Coletta ha poi parlato di Piero Chiambretti, per il quale si sta pensando a un suo ritorno con Fin che la barca va, e Alessandro Cattelan:

“Per Cattelan, che io personalmente riportai in Rai anni fa, è finita questa parabola del late night show. Un talento sicuramente complicato per la tv generalista, deve fare un lavoro di allargamento sul posizionamento”.

LEGGI ANCHE: Rissa tra due cantanti nel backstage di Battiti Live, cosa è successo

Sembra proprio inoltre che nelle seconde serate Rai non troveremo nemmeno Vincenzo Schettini con La fisica dell’amore e Serena Autieri con SereNight. Anche Luisella Costamagna dovrebbe salutare Tango ma per lei si prevederebbe una partecipazione come ospite fissa nel talk di Massimo Giletti su Rai 3.