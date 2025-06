Ieri al termine della puntata di Sabato in Diretta, la conduttrice Emma D’Aquino ha annunciato in diretta la chiusura del…

Ieri al termine della puntata di Sabato in Diretta, la conduttrice Emma D’Aquino ha annunciato in diretta la chiusura del programma: “Non è una mia scelta”.

L’annuncio di Emma D’Aquino in diretta TV

È calato il sipario su Sabato in Diretta, il programma pomeridiano di Rai 1 nato come spin-off de La Vita in Diretta. A dare l’annuncio è stata proprio la sua conduttrice, Emma D’Aquino, in chiusura dell’ultima puntata andata in onda ieri, sabato 31 maggio.

Con tono commosso e parole cariche di gratitudine, la giornalista ci ha tenuto a salutare il proprio pubblico, chiarendo fin da subito che purtroppo non si tratta di un arrivederci: “Sabato in Diretta è stata una bellissima esperienza professionale. Lo dico in modo sincero. Tra le più belle e le più care che mi porto dietro in quel bagaglio che mi porto dietro da sempre e che è fatto dei tanti anni di lavoro in Rai”, ha detto Emma D’Aquino rivolgendosi agli spettatori.

La presentatrice ha poi ringraziato chi l’ha seguita in questi mesi: “Voglio ringraziare soprattutto voi che ci avete seguito in tanti fin dalle prime puntate. Ci avete seguito da casa, su Rai Play e ho letto continuamente i vostri messaggi sui social.

Molti complimenti, qualche critica, qualche suggerimento che ho tenuto in considerazione come sono abituata a fare. È cresciuto lentamente, ma questo è normale in tutti i nuovi programmi”.

Emma d'Aquino chiude in polemica 'Sabato in diretta': "Non tornerà a settembre e certamente non per scelta mia". pic.twitter.com/bZdC0hxkMe — LALLERO (@see_lallero) May 31, 2025

Poi, la rivelazione: il programma purtroppo non farà ritorno a settembre su Rai 1. “Questo saluto non è un arrivederci purtroppo, perché a settembre Sabato in diretta non tornerà in onda. Certamente non per scelta mia”, ha precisato Emma D’Aquino, lasciando intendere che la decisione sia arrivata dall’alto.

Infine, con orgoglio, ha rivendicato l’impegno e la libertà con cui ha portato avanti questo progetto:

“Io sono molto soddisfatta del prodotto che riconsegno alla Rai. Ho lavorato come sono abituata a fare da sempre, con tenacia, passione, dedizione, serietà e mi sono anche divertita molto”.

Emma D’Aquino ha concluso spiegando che ha fatto tutto in assoluta libertà e autonomia, augurando buona estate a tutti, sperando che la pace possa riconquistare il mondo.