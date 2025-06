Cosa c’è di vero nel presunto flirt tra Emma Marrone e l’attore Matteo Martari (presente anche nel videoclip della cantante ‘Apnea’)? L’attore ha commentato per la prima volta i pettegolezzi e svelato come stanno le cose.

Emma Marrone vicina a un noto attore?

Negli ultimi giorni si è diffusa online l’indiscrezione su un possibile flirt tra Emma Marrone e l’attore Matteo Martari. A far circolare il rumor è stata una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano, nota per raccogliere confidenze di follower e curiosi del web.

Secondo quanto riportato, una ragazza avrebbe contattato Deianira raccontando che una sua conoscente avrebbe visto Emma Marrone in una pizzeria di Milano. Durante la serata, la cantante pare abbia risposto due volte al telefono, chiamando la persona all’altro capo del filo con il nome “Matteo”. Un dettaglio che, unito ad alcuni like sospetti sui social tra lei e Martari, ha subito acceso la fantasia dei fan, spingendoli a indagare attentamente ogni movimento virtuale dei due.

L’ipotesi di una storia tra la cantante e l’attore si è diffusa rapidamente, complice anche la loro precedente collaborazione: Martari, infatti, è stato protagonista del videoclip “Apnea” di Emma Marrone.

A mettere fine alle speculazioni, però, è stato lo stesso Martari, intervenuto per chiarire la situazione durante un’intervista concessa a Fanpage.it. Di fronte alla domanda diretta sull’ipotetico legame sentimentale con Emma Marrone, l’attore ha risposto con ironia:

“Ti prego, aggiornami, non ne so niente. È affascinante che ci siano queste analisi dei profili social, ma a occhio e croce direi che stavolta non abbiano indovinato”, ha risposto con il sorriso.

Parole che non lasciano spazio a dubbi: tra Emma Marrone e Matteo Martari non ci sarebbe alcuna relazione romantica. Probabile, quindi, che si tratti solo di una semplice amicizia, nata in ambito professionale. Ma come spesso accade basta un semplice like per accendere la malizia da parte dei fan (e non solo).