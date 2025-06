Ospite a Pomeriggio 5, Samantha de Grenet ha guardato un servizio su un evento dedicato all’apertura di una discoteca per sole donne. In seguito è tornata sul discorso tramite il suo profilo Instagram. Ecco il video e ciò che ha affermato.

Le dichiarazioni di Samantha de Grenet

Samantha De Grenet è stata ospite di una puntata di Pomeriggio 5 durante la quale si è parlato di un evento relativo alle discoteche per sole donne con apertura dalle 19:00 a mezzanotte. Un metodo creato all’estero, e ora importato anche in Italia, per ritagliarsi uno spazio proprio ed evitare eventuali sguardi indiscreti da parte degli uomini, come affermato nel servizio della trasmissione.

Dopo aver dato la sua opinione in diretta, Samantha De Grenet è tornata sulla questione anche sul proprio profilo Instagram. La conduttrice fin da subito non si è mostrata una grande fan dell’iniziativa:

“Io amo le donne e ho tante amiche donne, faccio le vacanze, pranzetti e le cenette con donne, ma l’idea di una discoteca con sole donne mi fa una tristezza immensa. Perché mi dà l’idea che gli uomini siano il male assoluto, mostri. Io vorrei una discoteca aperta a tutti dove magari ci sia maggiore sicurezza“.

Il pensiero di Samantha de Grenet sulle discoteche per sole donne

Secondo Samantha De Grenet il bello della discoteca è quello di incontrare gente di tutti i tipi, sempre nuova, indipendentemente dal sesso. Poi ha aggiunto:

“Ah perché sennò vai nelle discoteche e ti danno fastidio. Che vuol dire? Allora quello diventa un posto per sole donne, come ho detto in trasmissione, il terreno di caccia per le lesbiche che hanno quel gusto lì.

Allora le donne non tollerano di essere corteggiate, tacchinate dagli uomini però lo dovrebbero tollerare se fatto da altre donne? Che vuol dire? Se una non ha voglia di essere infastidita è a prescindere dal sesso”.

Samantha de Grenet vorrebbe che non ci fosse questa divisione, portando anche l’esempio dei club per soli uomini: “Che noia“. Le donne dovrebbero essere libere, conclude la conduttrice, di andare dove vogliono e fare ciò che vogliono ma in posti aperti a tutti. “Ci stiamo auto ghettizzando? Siamo matte?“, ha concluso. Un discorso molto ampio, quindi, al quale non ci si deve soffermare solamente sui titoli senza approfondire.