Una delle coppie più seguite di Temptation Island ha chiuso la propria storia dopo dieci anni. Sofia Calesso ha raccontato la rottura con Alessandro Medici, seguita alla perdita del loro bambino. “Mi ha detto che non era più innamorato di me”.

Dopo 10 anni storica coppia di Temptation Island si è lasciata

Tra le coppie più discusse di Temptation Island c’è stata anche quella formata da Sofia Calesso e Alessandro Medici, protagonisti in una delle passate edizioni del reality condotto da Filippo Bisciglia. Il loro percorso nel programma era stato segnato da forti tensioni, soprattutto a causa della gelosia di lui. Eppure, nonostante un falò di confronto particolarmente acceso, avevano deciso di uscire insieme dal programma, provando a ricostruire il loro rapporto.

LEGGI ANCHE: Marco di Temptation Island beccato con una tronista di Uomini e Donne: “Lui ci stava provando”

Le cose sembravano andare per il meglio, tanto che Alessandro aveva fatto a Sofia la proposta di matrimonio, scegliendo anche i testimoni: tra loro, Antonella Elia, Pietro Delle Piane e Lorenzo Amoruso. Tuttavia, la coppia ha dovuto affrontare un evento tragico: la perdita del bambino che aspettavano. Una prova durissima da cui, come ha raccontato Sofia, non si sono mai davvero ripresi.

In un’intervista rilasciata al portale PiùDonna, l’ex protagonista di Temptation Island ha raccontato:

“Dopo circa un anno e mezzo di relazione non sto più insieme ad Alessandro”, ha detto. “Non ho superato la perdita della gravidanza e, inconsapevolmente, ho dato la colpa anche a lui, non rendendogli più la vita serena. A giugno quindi mi ha messo da parte dichiarando di non essere più innamorato di me”.

Una separazione dolorosa, che l’ha spinta a cambiare vita: “Mi sono trasferita in un nuovo appartamento, Alessandro mi ha aiutato con il trasloco. I primi giorni sono stati duri, non mi aspettavo mi avrebbe lasciata”, ha ammesso l’ex protagonista di Temptation Island.

Sofia ha anche spiegato perché le nozze non si sono mai celebrate: “Uno dei motivi per cui litigavamo era che la proposta non si era concretizzata. Dopo aver perso il bambino, ho iniziato a colpevolizzarlo. Ma oggi capisco i miei errori. Lui resterà l’uomo più importante della mia vita”.

La loro storia è durata dieci anni, e anche se è finita, Sofia di Temptation Island ha parole di affetto, definendo Alessandro una persona buona che merita di essere felice e si augura possa trovare la sua felicità.