Nuovo flirt tra Marco di Temptation Island e la tronista di Uomini e Donne?

L’ex concorrente di Temptation Island, Marco è stato avvistato a Fregene con una tronista di Uomini e Donne. Una testimone, che avrebbe assistito alla scena, nella segnalazione ha dichiarato: “Lui ci stava provando”.

Temptation Island, Marco beccato con l’ex tronista

Non si placano le segnalazioni su Marco, ex volto noto dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo le recenti dichiarazioni della sua ex, Denise, che ha smentito ogni tipo di riavvicinamento con lui, a LorenzoPugnaloni.it è giunta una nuova indiscrezione che getta altra benzina sul fuoco del gossip.

Una testimone che avrebbe assistito alla scena ha infatti raccontato di avere visto il fidanzato di Temptation Island visto domenica scorsa alla Rambla di Fregene in compagnia di Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne. Ma non solo: secondo il racconto della testimone, tra i due ci sarebbe stato qualcosa di più di un semplice incontro casuale.

L’utente in questione ha riferito: “Marco domenica scorsa stava alla Rambla a Fregene e ci stava provando con l’ex tronista Chiara Pompei. Chiara è venuta da sola ed è stata quasi tutta la sera con me e le mie amiche, abbiamo video insieme a lei e in uno di questi si intravede anche Marco.”

Chiara, come detto, si è fatta conoscere dal pubblico per la sua apparizione nel dating show di Canale 5. Ora la sua presunta vicinanza a Marco di Temptation Island ha fatto subito scalpore. Il fatto che sia stata vista in sua compagnia ha così acceso i riflettori su un possibile nuovo flirt estivo.

La tempistica è interessante: solo poche ore prima, come detto, Denise aveva chiarito di non avere più rapporti con Marco. Lei stessa aveva specificato che si sentono solo per la gestione del cane e che non si vedono da prima dell’estate.

La nuova segnalazione dunque fa sorgere delle domande: è nato un nuovo interesse o si tratta solo di una coincidenza? Sarà solo un’amicizia? Al momento né Marco né Chiara hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma i fan di Temptation Island e Uomini e Donne sono curiosissimi!