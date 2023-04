NEWS

Andrea Sanna | 24 Aprile 2023

Isola dei Famosi: Christopher infrange il regolamento

Una settimana particolarmente intensa e complicata quella affrontata dai naufraghi de L’Isola dei Famosi a Playa Tosta. A pochi giorni dall’inizio dell’avventura in Honduras sono già tanti gli scontri e situazioni spiacevoli che si sono verificate. Dopo una primo richiamo dallo Spirito dell’isola riservato a tutti i concorrenti, stavolta a essere chiamato in causa è solo uno di loro.

Parliamo di Christopher Leoni. Ebbene i suoi compagni sono rimasti particolarmente sorpresi per l’abilità di accensione del fuoco in così poco tempo. Questo ha generato infatti non pochi sospetti a L’Isola dei Famosi. Fin da subito Andrea Lo Cicero si è domandato come abbia fatto ed è parso poco convinto, sebbene il suo compagno abbia spiegato la sua tecnica. Anche Corinne Clery ha avuto da ridire: “No vabbè siamo le uniche, ragazze”, facendo riferimento alle difficoltà avute.

Da qui le accuse dei naufraghi. Marco Mazzoli è convinto che Christopher abbia barato: “Che bugiardo. Giuralo sui tuoi figli”. “No lo giuro su di me”, ha replicato Leoni di tutta risposta. Esattamente come lo speaker anche gli altri concorrenti de L’isola dei Famosi sono parsi molto scettici.

Andrea ha pensato bene di affrontare Christopher e fargli una bella ramanzina: “Io non voglio subire un provvedimento per una tua mancanza. È impossibile che in un’ora tu sia riuscito ad accenderlo. Prenditi le tue responsabilità e ammetti di aver sbagliato”. Lo Cicero si è detto seccato: “Preferisco i fatti alle parole”, ha ribadito quando Leoni ha ammesso le sue colpe.

Da qui il provvedimento disciplinare che ha previsto non solo lo spegnimento del fuoco. Il naufrago de L’Isola dei Famosi, infatti, durante questa settimana vedrà la sua porzione di riso dimezzata. Il modello brasiliano ha chiesto scusa per la scorrettezza. Ha accettato di buon grado la punizione e ha promesso che avrebbe riacceso il fuoco senza commettere irregolarità. E i suoi compagni come hanno reagito? I più sembrano averlo perdonato, ma vedremo stasera se quali saranno le reazioni in puntata.