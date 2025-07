Dagospia anticipa che Marco e Denise si scontreranno in un falò di confronto anticipato a Temptation Island. Lui esplode di rabbia per i video compromettenti con il tentatore Flavio e chiede di incontrarla. Il confronto finisce malissimo!

Temptation, cosa accadrà tra Denise e Marco al falò

Temptation Island 2025 si prepara a regalare nuovi colpi di scena e risvolti inaspettati. E questa volta nel mirino ci sono Marco e Denise, una delle coppie che fin dall’inizio ha mostrato segnali di forte tensione. La notizia non arriva da una puntata, ma da una soffiata clamorosa firmata Dagospia, che rivela in anteprima l’epilogo del loro percorso nei villaggi delle tentazioni.

Ecco cosa si legge nel dettaglio sul sito di Roberto D’Agostino su Temptation Island:

“Ma la coppia tra Simone e Sonia non sarà l’unica a vivere qualche turbolenza. Dagospia è in grado di rivelarvi che, sul tronco davanti a Filippo Bisciglia, si incontreranno anche Marco e Denise. Nelle scorse puntate lei non aveva risparmiato continue critiche al fidanzato, elogiando la maturità (ora gli addominali si chiama così) del tentatore Flavio”.

E ancora riguardo al falò di Temptation Island è emerso:

“Un atteggiamento da ‘gatta morta’ che ha mandato su tutte le furie Marco che aveva già dichiarato di non volere una ‘ragazza facile’. All’ennesimo video della fidanzata e del single, Marco va su tutte le furie e decide di vederla richiedendo un falò anticipato. Il loro incontro-scontro finirà nel peggiore dei modi. Alla fine decideranno di uscire dal programma separati.”

Parole pesantissime dunque a Temptation Island. I riferimenti piuttosto diretti sul tentatore e la fidanzata non lasciano spazio a interpretazioni. La gelosia di Marco, a causa anche dei video di Denise e il single, sembra avere reso inevitabile la rottura.

Il falò di confronto anticipato a Temptation Island vedrà dunque un confronto molto acceso dove succederà di tutto. Secondo Dagospia, Marco e Denise usciranno separati, ponendo fine alla loro storia d’amore davanti alle telecamere.

Gli spettatori dovranno aspettare qualche puntata per vedere tutto, ma l’esito si preannuncia scoppiettante!