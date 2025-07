È bastata una frase sentita durante un filmato nel capanno a scatenare il caos tra i fidanzati di Temptation Island. Ma cosa ha detto e qual è la frase “in codice” ad aver provocato la dura reazione di uno di loro?

Temptation Island, una frase scatena il caos

Spuntano i primi spoiler sulla puntata di questa sera di Temptation Island. Non solo lo sconforto da parte di una delle fidanzate durante un falò alla visione di alcuni video sul suo compagno. Il reality show delle tentazioni torna con il doppio appuntamento settimanale e si prospetta una serata di fuoco per le coppie che stanno mettendo in gioco i loro sentimenti.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, Sonia e Alessio sono tornati insieme? Parla lui

In queste ultime puntate Denise, fidanzata di Marco, ha particolarmente incuriosito il pubblico per la sua vicinanza al single di Temptation Island Flavio, uno dei più ‘desiderati’. Proprio con lui durante un’esterna in disparte dal resto del gruppo, Denise ha confidato: “Devo dire che oggi ho fatto una cosa che non mi sarei aspettata di fare….”. Ecco il filmato in questione che sta già infiammando i social…

Ma di cosa si tratterà? Al momento non ci è dato saperlo, ma fatto sta che il suo fidanzato Marco non sembra averla presa affatto bene. Anzi. Piuttosto stizzito ha fatto qualche battuta, per poi sfogarsi con gli altri suoi compagni d’avventura: “Io non ci credo, non credevo potesse arrivare a fare questo….”. Ecco un altro spoiler pubblicato in queste ore dai canali ufficiali del programma….

LEGGI ANCHE: Due ex volti di Temptation Island al veleno dopo le parole di Perla e Lino sul reality: “Idioti, imbecilli, fate schifo”

Ancora non ci è dato sapere nel dettaglio cosa si verificherà questa sera durante la puntata di Temptation Island. Ma preparatevi a qualsiasi cosa!