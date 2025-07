Stasera a Temptation Island prepariamoci a qualsiasi cosa. Un colpo di scena scuoterà non poco il villaggio. Un fidanzato si è chiuso in bagno con una tentatrice e tra loro è successo l’impensabile! La reazione della fidanzata quando l’ha scoperto…

Temptation Island, fidanzato si chiude in bagno con una tentatrice

Tenetevi forti perché la puntata di questa sera di Temptation Island sarà particolarmente friccicarella! Non solo le indiscrezioni su Alessio e Sonia M., ma anche i video visti da una delle fidanzate sul suo compagno, così come la reazione delusa di uno dei ragazzi dopo le parole della sua dolce metà. Ma pensate sia finita qui? Ovvio che no.

In questi giorni si è tanto parlato del presunto tradimento di Simone alla sua fidanzata Sonia B., ma a quanto pare non è l’unico! Nel filmato a seguire Valentina ha raccontato piuttosto fomentata di avere visto Simone in bagno baciarsi con la tentatrice. Il single Andrea le ha chiesto: “Che succede?”. A quel punto Sonia B. senza mezzi termini ha risposto: “Si sono chiusi in bagno e hanno limonato”. Salvatore, altri single, ha confidato di essere dispiaciuto nel sentirle dire quelle parole.

Insomma la notizia sembra avere scosso diversi membri nel villaggio di Temptation Island, con Sonia B. particolarmente sconvolta.

Un grossissimo spoiler quello rivelato da Temptation Island in vista della puntata di stasera. Notizia questa che ha già incuriosito e non poco il pubblico, che ora vuole capire se saranno o meno mostrate le immagini dell’accaduto e cosa vedremo nel dettaglio. Non ci resta che attendere la puntata e vedere quale saranno tutti i dettagli di questa situazione tra Sonia B e Simone.