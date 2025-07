Come reso noto in un comunicato Cristian Totti la lasciato il calcio giocato a 19 anni

È giunta nella giornata odierna attraverso un comunicato la notizia: Cristian Totti lascia il calcio giocato ad appena 19 anni. Ma ha già il lavoro pronto? Sarà accanto al papà Francesco con un ruolo ben definito. Ecco quale.

Cristian Totti lascia il calcio

Il figlio dell’amato ex capitano della Roma Francesco Totti ha preso una decisione importante per il suo futuro. Cristian Totti ha lasciato la carriera da calciatore professionista a soli 19 anni. Una scelta coraggiosa e, per molti, davvero inaspettata. Pare però sia arrivata dopo un periodo difficile tra prestazioni poco convincenti e continue pressioni legate al suo cognome così importante.

A quanto pare Cristian Totti non ha trovato la propria dimensione in campo. A seguito degli inizi promettenti nelle giovanili della Roma come centrocampista, si è trasferito al Frosinone dove ha totalizzato solo quattro presenze tra Under 18 e Primavera. Anche la breve esperienza in Spagna con il Rayo Vallecano non ha portato risultati, così come i brevi passaggi all’Avezzano e all’Olbia.

Proprio durante quest’ultima esperienza Cristian Totti ha affrontato anche episodi di body shaming per il suo fisico e alcuni tifosi gli hanno riservato commenti particolarmente feroci in rete e non.

Ma quindi ora che Cristian Totti lascia il calcio, cosa succederà e dove lo vedremo? Il giovane ha intrapreso una nuova avventura professionale all’interno della Totti Soccer School. Si tratta della scuola calcio fondata da suo padre Francesco e diretta dallo zio Riccardo. Il suo ruolo sarà accanto al direttore generale Claudio D’Ulisse:

“Sono contento di avere al mio fianco una figura così giovane – ha detto D’Ulisse a Il Fatto Quotidiano – che sono sicuro saprà dare il proprio contributo a 360°. È anche un altro occhio prezioso della famiglia Totti nella scuola”.

Appena poche settimane fa Cristian era sceso in campo con papà Francesco in occasione del raduno “Operazione Nostalgia” a Vicenza, indossando per l’ultima volta la maglia numero 10, così simbolica in casa Totti.

Per Cristian Totti quindi inizia così una nuova avventura e noi gli facciamo il nostro migliore in bocca al lupo!