Dopo lo scandalo kiss cam al concerto dei Coldplay con l’ex CEO di Astronomer e la presunta amante, Gwyneth Paltron (ex moglie del frontman della band Chris Martin) scelta come volto dell’azienda. Il video è virale!

Probabilmente alla lettura di questo articolo penserete si tratti di uno scherzo, ma vi assicuriamo che è tutto vero! Gwyneth Paltrow, ex moglie del frontman dei Coldplay Chris Martin, è diventata un nuovo volto di Astronomer. La notizia arriva dopo l’ormai chiacchieratissima kiss cam al concerto della band e un video del bacio diffuso in rete. Protagonisti l’ex CEO dell’azienda Andy Byron e l’ex responsabile del personale, Kristin Cabot.

Nel video pubblicato dalla società, l’attrice ha scherzato un po’ su, sostenendo sia stata “assunta a tempo determinato per parlare a nome degli oltre 300 dipendenti”. La sua presenza, come detto, sembra essere tutt’altro che casuale visto il passato di Gwyneth Paltrow accanto al cantante del Coldplay.

“Astronomer ha ricevuto molte domande negli ultimi giorni e volevano che rispondessi alle più frequenti”, ha detto nel video parodia emerso sui social ufficiali di Astronomer dopo il caos mediatico che ha coinvolto l’ex CEO e l’ex responsabile, nonché presunta amante. “Sì, Astronomer è il posto migliore per gestire Apace Airflow”, ha detto Gwyneth Paltrow. Poi ha concluso: “Siamo entusiasti che così tante persone abbiano scoperto un nuovo interesse per l’automazione dei dati”.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY