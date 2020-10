1 Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che a tornare al GF Vip come concorrente sia niente che meno che Cristiano Malgioglio

Da quando è nato il format Vip del GF numerosi sono stati i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno varcato la porta rossa, mettendosi alla prova con questa nuova esperienza. Tuttavia in pochi sono stati amati tanto quanto Cristiano Malgioglio! Senza dubbio infatti il celebre paroliere ha conquistato più di tutti il cuore del pubblico e del web, e ormai iconici sono alcuni dei suoi momenti vissuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Nel corso del tempo in molti hanno chiesto che il cantante tornasse in gioco e adesso pare che le richieste siano state esaudite. Come sappiamo infatti nelle prossime settimane è previsto l’arrivo di nuovi concorrenti, e lo stesso Alfonso Signorini ha parlato di un concorrente “super gay” che farà compagnia a Tommaso Zorzi.

Solo poche ore fa Davide Maggio ha parlato del ritorno di Stefano Bettarini, che potrebbe varcare nuovamente la porta rossa. Adesso, come se non bastasse, a parlare è Biccy, che svela in esclusiva anche il ritorno dello stesso Cristiano Malgioglio come concorrente del GF Vip 5! Questo quanto si legge in merito:

“Proprio oggi mi è giunta voce che è stato contattato anche Cristiano Malgioglio per ritornare in qualità di concorrente e pare proprio che lui abbia una gran voglia di rimettersi in gioco dopo la sua fortunata edizione del 2017. La trattativa sarebbe tutt’ora aperta ma, salvo bizze da diva dell’ultimo minuto, il suo nome sembrerebbe essere certo. Che sia quindi proprio Cristiano Malgioglio il “super gay” che entrerà a far compagnia a Tommaso Zorzi?”.

Tuttavia al momento non è chiaro cosa accadrà. Già per la scorsa edizione si è parlato del ritorno di Cristiano Malgioglio al GF Vip, ma in quell’occasione il cantante smentì immediatamente i gossip. Che anche stavolta l’artista intervenga per fare chiarezza sulla situazione? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo chi sono i possibili nuovi concorrenti del reality.