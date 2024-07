Ieri sera Cristiano Malgioglio è stato ospite della nuova puntata di È sempre carta Bianca e ha ballato insieme alla conduttrice Bianca Berlinguer non appena entrato in studio.

Il balletto di Cristiano Malgioglio e Bianca Berlinguer

Ieri sera Cristiano Malgioglio è stato ospite di È sempre carta Bianca e la conduttrice lo ha presentato con grande entusiasmo affermando di averlo corteggiato a lungo. Non appena ha fatto il suo ingresso in studio, quindi, è partita una sua canzone molto nota e i due si sono messi a ballare insieme. Qui sotto possiamo vedere il divertente momento in cui danzano mano nella mano in giro per il centro studio.

Bianca Berlinguer si scatena con Cristiano Malgioglio. Epica 🤣 #ÈSempreCartabianca pic.twitter.com/RqpKGSCybw — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) July 2, 2024

Il momento è diventato subito virale sul web e in seguito ha avuto inizio la vera intervista a Cristiano. Siccome il singolo in questione si intitola “Fernando” la presentatrice gli ha domandato che fine avesse fatto il ragazzo turco che ha ispirato il brano. Il cantante sembrerebbe aver rivelato che per il momento tra loro è finita:

“Quando uno si lascia si lascia, ma sono felice perché sono libero ed è bellissimo esserlo, è straordinario, non soffro perché poi rimane l’amicizia, che è la cosa più importante.

Sono tranquillo, non mi avvelenerò. […] Nella vita ho sempre lasciato io perché avevo paura che mi abbandonassero, ma con l’ultimo non è andata così”.

Parlando invece della carriera di Cristiano Malgioglio possiamo dire che tornerà come giudice nella prossima edizione di Tale e Quale Show con Carlo Conti. Per quanto riguarda il Serale di Amici 24, invece, al momento è ancora troppo presto per poterne parlare.

None