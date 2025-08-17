Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno e, secondo il settimanale TV Guia, hanno aggiornato un accordo prematrimoniale milionario. Ecco cosa prevede.

Cosa prevede l’accordo tra Cristiano Ronaldo e Georgina

Georgina Rodriguez ha recentemente annunciato sui social che Cristiano Ronaldo le ha chiesto ufficialmente di sposarlo, dopo nove anni di amore e una famiglia allargata con cinque figli. Ma in attesa delle nozze che, secondo le indiscrezioni sarebbero previste per il 2026, in coincidenza con il decimo anniversario della loro relazione è emersa una notizia. Arriva dalla stampa portoghese ed emergono nuovi dettagli su un accordo prematrimoniale davvero clamoroso.

A rilanciare la notizia è stato il settimanale TV Guia, che ha riportato che il contratto tra il campione portoghese e l’influencer argentina sarebbe stato recentemente aggiornato. Si tratterebbe di un patto chiaro: in caso di separazione, Georgina riceverebbe un vitalizio mensile di 114mila dollari per sé e per i figli. Oltre al mantenimento economico da parte di Cristiano Ronaldo, le spetterebbe anche la splendida villa di famiglia a Madrid, nel prestigioso quartiere La Finca. L’immobile è valutato circa 5 milioni di Euro.

Ma non finisce qui: Georgina potrà anche tenere l’anello di fidanzamento, dal valore stimato in 6 milioni di dollari, secondo quanto riportato da Hola!.

Un gesto che, più che tutelare Cristiano Ronaldo, garantirebbe un futuro sereno alla madre delle sue figlie, qualunque cosa accada. Del resto, il patrimonio dei due è molto diverso: Georgina, grazie a sponsor, social, moda e al contratto con Netflix, oggi vanta un patrimonio di circa 10 milioni di sterline. Ronaldo, invece, solo con il suo ingaggio in Arabia Saudita guadagna 250 milioni l’anno e ha superato il miliardo di dollari di patrimonio complessivo.

Insomma, se anche il matrimonio dovesse finire un giorno, ad unirli per sempre oltre ai figli ci sarà anche un maxi contratto milionario.