Arriva una lieta notizia! Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano e l’anello di fidanzamento è già un record. Il diamante potrebbe valere tra i 6 e i 25 milioni di euro, secondo gli esperti.

Cristiano Ronaldo sposa Georgina Rodriguez

Il grande giorno si avvicina: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato ufficialmente il loro matrimonio. E come ogni favola che si rispetti, anche questa ha un anello da sogno. Ma non si tratta di uno qualunque, a quanto pare. Infatti il diamante all’anulare di Georgina ha attirato l’attenzione del mondo intero non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo valore.

Secondo il settimanale spagnolo ¡Hola!, il gioiello sfoggiato dalla futura moglie di Cristiano Ronaldo potrebbe valere oltre 6 milioni di euro, ma la cifra – dal parere degli esperti – potrebbe lievitare in modo significativo. Inaki Torres, celebre orefice madrileno, ha spiegato che “a seconda della purezza, potrebbe raggiungere i 10 o addirittura i 12 milioni di euro”. E non è tutto: aggiungendo i diamanti laterali e le caratteristiche del taglio, il valore complessivo dell’anello potrebbe toccare i 20 o addirittura i 25 milioni di euro.

Un gioiello che non tutti possono certamente permettersi, che ricorda da vicino gli anelli delle grandi dive di Hollywood. Non a caso, Torres ha paragonato il diamante di Georgina a quello che Elizabeth Taylor ricevette in dono, uno dei più celebri e costosi della storia. Attualmente, l’anello della Taylor (33 carati, 8,8 milioni di euro) è considerato il più prezioso, ma quello di Georgina potrebbe superarlo di gran lunga.

Per Cristiano Ronaldo, che guadagna circa 570.000 euro al giorno, un gesto simile non è una sorpresa. Non ha mai badato a spese quando si tratta di coccolare la sua dolce metà. Questo anello è solo l’ultima mossa di lusso da parte del fuoriclasse portoghese.

Il loro matrimonio si preannuncia come uno degli eventi più glamour e seguiti degli ultimi anni. E con un anello del genere, non potrebbe di certo essere altrimenti!