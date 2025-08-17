Clamorosa indiscrezione su Temptation Island. Visto l’ottimo successo riscosso, Mediaset potrebbe attuale una grande strategia. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, il reality delle tentazioni potrebbe non farsi attendere fino alla prossima estate e tornare molto prima con una nuova edizione!

Temptation Island torna prima dell’estate?

Il successo dell’ultima edizione di Temptation Island è stato innegabile: puntata dopo puntata, il reality dei sentimenti ha registrato numeri da record, superando il 30% di share e dimostrando di essere uno dei programmi più amati dell’estate televisiva italiana.

Ma ora, una clamorosa indiscrezione sta infiammando il web e gli appassionati del programma. Secondo quanto riportato da Dagospia, potremmo non dover aspettare l’estate prossima per rivedere tentatori, falò di confronto e coppie in crisi a Temptation Island.

Il sito diretto da Roberto D’Agostino ha lanciato una nera e propria news flash, riportando testualmente:

“FLASH! NEI CORRIDOI DI COLOGNO MONZESE SI VOCIFERA CHE GLI APPASSIONATI DI ‘TEMPTATION ISLAND’ NON RIMARRANNO A BOCCA ASCIUTTA FINO ALLA PROSSIMA ESTATE. NELLE PROSSIME SETTIMANE CI SARÀ UN INASPETTATO RITORNO DEL PROGRAMMA CHE HA MACINATO RECORD SU RECORD REGALANDO A PIER SILVIO NUMERI DA CAPOGIRO?”

La voce, per ora, va presa con le pinze. Si tratta infatti di un “rumor di corridoio”, come spesso accade nel mondo televisivo, dove le idee vengono testate, messe da parte e poi riprese in base anche al gradimento del pubblico e alle strategie della rete.

Tuttavia, l’ipotesi non sembra poi così remota, visti i numeri di Temptation Island. Il format funziona, il pubblico c’è e i risultati parlano chiaro. Pier Silvio Berlusconi potrebbe dunque decidere di sfruttare il momento favorevole per riportare in palinsesto, magari in una versione speciale (invernale chissà), il reality più chiacchierato della stagione.

Se la voce dovesse essere confermata, sarebbe una grande notizia per i fan: Temptation Island potrebbe tornare già nei prossimi mesi, regalando nuove storie, nuove emozioni e, inevitabilmente, nuovi colpi di scena.