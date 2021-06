1 Nuovo flirt per Cristina Buccino?

Come ben ricorderemo solo lo scorso anno Cristina Buccino è finita al centro del gossip e del pettegolezzo. Il nome della nota influencer infatti la scorsa estate è stato associato dapprima ad Andrea Iannone, col quale pare aver avuto una breve frequentazione, e in seguito a Michele Morrone. La stessa Buccino era intervenuta sui social facendo così un lungo sfogo, e ribadendo di essere single. Tuttavia adesso pare che le cose siano cambiate e che un nuovo uomo stia facendo battere il cuore di Cristina. Di chi parliamo? Di nientemeno che di un ex storico di Diletta Leotta: Daniele Scardina.

A lanciare l’indiscrezione di questa presunta relazione è il nuovo numero del settimanale Chi. La rivista infatti ha paparazzato proprio Cristina Buccino in compagnia del pugile. Stando a quanto si nota dalle immagini, sembrerebbe che i due abbiano effettivamente dato il via a una conoscenza, tuttavia i diretti interessati al momento non hanno ancora commentato la notizia. Ecco quanto si legge su Chi:

“DANIELE SCARDINA & CRISTINA BUCCINO: È IL LORO PRIMO ROUND D’AMORE – ECCO IN ESCLUSIVA LE IMMAGINI CHE CONFERMANO LA LOVE STORY TRA IL PUGILE DANIELE SCARDINA (EX DI DILETTA LEOTTA) E L’INFLUENCER CRISTINA BUCCINO. LUI ERA DI RITORNO DAGLI STATI UNITI E L’HA RAGGIUNTA A MILANO, DOVE SI SONO INCONTRATI IN UN BAR DI CORSO COMO TRA BACI APPASSIONATI E IL PROFUMO DI UN ESOTICO NARGHILÈ”.

Pare dunque che Cristina Buccino e Daniele Scardina abbiano iniziato una frequentazione, e che dunque l’influencer e il pugile abbiano ritrovato l’amore e la serenità. Nel mentre alcune settimane fa l’ex fidanzato di Diletta Leotta ha parlato proprio degli attuali rapporti con la conduttrice. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.