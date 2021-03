Chi è Daniele Scardina? Età, altezza, vita privata e Instagram

Conosciamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sul pugile Daniele Scardina, ex concorrente di Ballando Con Le Stelle 2020: l’età, l’altezza, le origini, la carriera, la vita privata, la storia con Diletta Leotta e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Daniele Scardina

Nome e Cognome: Daniele Scardina

Data di nascita: 2 aprile 1992

Luogo di Nascita: Rozzano (Milano)

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimetri

Peso: 76 Kg (fonte chiecosa)

Segno zodiacale: Ariete

Professione: pugile

Fidanzata: Ha avuto una relazione con Diletta Leotta. Attualmente dovrebbe essere single

Figli: Daniele non ha figli

Tatuaggi: Daniele ha diversi tatuaggi su corpo dedicati a vari momenti della sua vita.

Profilo Instagram: @danieletoretto

Daniele Scardina età e altezza

Ecco alcune informazioni circa la biografia dello sportivo. Quanti anni ha il pugile Daniele Scardina? L’età del ragazzo è di 28 anni ed è nato a Rozzano (Milano) il 2 aprile 1992.

Ma quanto è alto e quanto pesa? La sua altezza corrisponde a 1 metro e 84 centimetri, mentre il peso a 76 kg.

Origini e padre

Non conosciamo le origini del ragazzo e non abbiamo informazioni sulla sua famiglia. Non si sa nulla, infatti, né su suo padre né su sua madre. Sappiamo però che ha un fratello di nome Giovanni.

Piccola curiosità: Toretto è proprio Daniele, non abbiamo sbagliato a scrivere. Il pugile è conosciuto, infatti, con lo pseudonimo di King Toretto.

La carriera

Da sempre appassionato di pugilato, Daniele Scardina fin da bambino si è legato al mondo della boxe. A trasmettergli questo grande amore è stato suo zio, che pratica questo sport a livello professionistico.

Ha iniziato così la sua carriera di pugile a Milano presso la Pugilistica Domino. Successivamente è stato scelto per la Nazionale Italiana. A seguire Daniele si è trasferito in America, grazie alla presenza di suo fratello, il quale gestisce un ristorante in Florida.

Qui ha fatto la conoscenza del coach Dino Spencer con il quale ha iniziato gli allenamenti presso la palestra Muhammad Alì nella 5th Street Gym. E già qui macina le prime vittorie, ben 15.

Nel 2013 ha vinto il Guanto d’Oro, partecipando poi alla World Series of Boxing prima e poi alla Talent League. A seguire nel 2019 ha bissato il successo il titolo di Campione dei Pesi Supermedi.

Vita privata: la storia con Diletta Leotta

Cosa conosciamo della vita privata di Daniele Scardina? Il pugile ha avuto una storia con Diletta Leotta ma al momento non siamo in grado di dirvi se i due stiano ancora insieme.

La conduttrice di DAZN e il pugile si sono conosciuti quando quest’ultimo ha vinto il titolo mondiale dei pesi Supermedi. Lei era presente all’evento e, nemmeno a dirlo, hanno anche degli amici in comune.

Nell’estate del 2019 Daniele e Diletta hanno così intrapreso la loro relazione, dopo che quest’ultima ha rotto con l’ex Matteo Mammì, a seguito di 3 anni di frequentazione. A lanciare il pettegolezzo è stato il settimanale Chi che ha così fatto sapere:

«È ufficialmente crisi, invece, tra una coppia nata esattamente un anno fa. Quella composta dalla conduttrice Diletta Leotta e il pugile Daniele “King Toretto” Scardina. Lui è partito con gli amici per Ibiza, lei per la Sicilia, ma prima si è consolata andato a cena con l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic».

Al momento crediamo che Daniele sia single e che la relazione con Diletta Leotta si sia conclusa nel corso dell’estate 2020. Al momento nessuno dei due si è espresso a dovere. Sebbene Novella 2000 abbia tentato di contattare telefonicamente Scardina, lui ha tagliato corto:

«Non ho né tempo, né voglia di parlarne»

Ha detto Daniele durante le vacanze ad Ibiza, mentre lei si trovava invece in Sicilia.

Intanto alcuni rumor parlano di una nuova frequentazione per lui, ma a tal proposito non abbiamo grosse informazioni. Il 27 marzo 2021 Scardina è comparso nell’elenco degli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e ha così avuto modo di fare luce sulla rottura con la Leotta e non solo!

Punzecchiato sui social per la storia d’amore tra Diletta e Can Yaman, Daniele ha risposto sempre con un sorriso e qualche battutina.

Dove seguire Daniele Scardina: Instagram e social

Grazie ad una rapida ricerca sul web è possibile trovare i profili social di Daniele Scardina. Abbiamo scoperto però che non è presente in tutte le piattaforme.

Se su Instagram conta oltre 200 mila follower, il pugile non ha invece alcun account su Facebook e su Twitter.

Nell’unico social attivo ha pubblicato numerose foto e video dove mette mostra il suo bel fisico. Non mancano poi i momenti in cui viene immortalato mentre si allena, così come scatti tratti da shooting fotografici.

Nonostante il distacco di cui tanto si parla, non mancano scatti in compagnia di Diletta Leotta, ma anche insieme amici e familiari, in particolare modo suo nonno, a cui era profondamente legato.

Daniele Scardina a Ballando Con Le Stelle

Dopo numerosi problemi per via del Covid-19, Ballando Con Le Stelle 2020 ha fatto il suo ritorno su Rai 1, con data d’inizio il 19 settembre 2020. Al timone di conduzione, come sempre, ritroveremo ancora Milly Carlucci, padrona di casa del programma.

Come dicevamo il virus, purtroppo, ha coinvolto anche due dei protagonisti di Ballando Con Le Stelle. Oltre Samuel Peron, infatti, anche Daniele Scardina è risultato inizialmente positivo al test, come annunciato dalla conduttrice sui social:

“Carissimi amici, sono qui con il mio sorriso d’ordinanza per darvi un aggiornamento su quella che è la nostra comunità di Ballando. Abbiamo il risultato dei tamponi e sono risultati tutti negativi, salvo Daniele Scardina. Lui ha passato le vacanze nella stessa zona in cui, purtroppo, era anche Samuel Peron e lì come sapete c’è stato un focolaio d’infezione importante. Devo dire però che sia Samuel che Daniele in questo momento non hanno sintomi importanti. Quindi in bocca al lupo, così risolviamo anche questa situazione rapidissimamente. Veramente con il cuore un abbraccio e un bacione a tutti e due”.

Fortunatamente ora Daniele Scardina sta bene. Il pugile ha così potuto prepararsi per le puntate di Ballando Con Le Stelle e approfondire la sua passione per il ballo. Ma chi sono tutti gli altri protagonisti? Scopriamoli insieme.

Concorrenti

In totale sono 13 i protagonisti della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle 2020. Tra loro troveremo dunque:

Maestri

Di seguito, invece, l’elenco dei maestri di Ballando Con Le Stelle:

Scardina si è qualificato alla finale di Ballando, ma non è riuscito a trionfare. per lui è stata comunque una meravigliosa esperienza.

