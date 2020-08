Ci risiamo. Cristina Buccino si trova costretta a dover intervenire, ancora una volta. Già in passato (parliamo del mese di maggio) l’ex isolana aveva dichiarato la sua verità sul presunto flirt che le era stato attribuito e la vedeva accanto ad Andrea Iannone. Ma a quanto pare non è bastato. Anche il centauro si era esposto rivelando di non essere fidanzato. Ha infatti trascorso la quarantena in compagnia di un amico. Poi gli avvistamenti e le foto di un presunto incontro, che hanno lasciato così pensare che in realtà tra loro fosse in atto una frequentazione. E ancora poi lo scoop che i due, dopo una breve frequentazione si siano già lasciati.

Non è finita qui, perché di recente il nome di Cristina Buccino è stato associato a un attore. Secondo il settimanale Chi, infatti, Michele Morrone sarebbe vicino all’influencer, dopo il presunto flirt con Belen Rodriguez. Ma sarà davvero così?

Su Instagram Cristina Buccino sfoga la sua rabbia e senza filtri svela la sua verità sul gossip che ormai da mesi impazza su giornali è web:

“Sono un po’ inca***a stamattina, perché sono due giorni che sto sentendo e sto leggendo delle notizie alquanto raccapriccianti sul web, ovunque, dicendo che ho avuto una relazione che poi è finita, che poi si è evoluta, che poi non si è evoluta. Voglio capire una cosa. Io non ho fatto nessuna intervista e non ho rilasciato nessuna dichiarazione che lasciava intendere che io fossi fidanzata e poi lasciata ecc ecc”.

Ha detto con aria piuttosto infastidita Cristina Buccino:

“Ma siete pazzi? A me è stata fatta una domanda qualche giorno fa da un giornalista: “sei single?“. E io ho risposto semplicemente di sì, perché è la verità, sono single. Ma perché mi dovete accollare per forza cose che non sono vere. A me questa cosa fa andare al manicomio. Sono mesi che sento volare delle notizie e, siccome io non vivo di gossip, non mi piace fare le smentite. Chi mi conosce e segue lo sa. Queste cose fatele con chi vive di gossip e fa gossip, io vivo di altro e faccio altro in questo momento della mia vita. Mi occupo di altre cose”.