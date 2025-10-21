Dopo i recenti gossip di presunto riavvicinamento, adesso arriva l’ufficialità: ecco la prima foto di coppia di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Martina De Ioannon paparazzata con Gianmarco Steri

In questi giorni non si parla altro che di Martina De Ioannon e di Gianmarco Steri. Dopo la fine delle rispettive relazioni, i due ex volti di Uomini e Donne hanno ripreso a frequentarsi e, a seguito delle numerose segnalazioni, a rompere il silenzio è stato anche Ciro Solimeno. Raggiunto da Lorenzo Pugnaloni, l’ex corteggiatore del dating show ha fatto una serie di rilevazioni, raccontando cosa Martina gli avrebbe raccontato in merito al ritrovato legame con Gianmarco. In merito Ciro ha dichiarato:

“Mi ha detto che si sono visti, hanno parlato e si sono baciati. Mi ha detto che non sono andati a letto ma non le credo. Tuttavia, credo al fatto che sia la prima volta che si sono visti ma non posso mettere, ora come ora, la mano sul fuoco. Ho litigato con lei per ogni frecciatina che metteva, ha sempre negato tutto fino alla fine facendomi passare per visionario. […] Martina mi ha detto che non lo conosce, nel senso che si frequenteranno. Mi ha anche detto che lei e Gianmarco sono pronti ad affrontare me e Cristina, perché sa che avremmo parlato”.

Adesso, a seguito delle voci di corridoio, arriva l’ufficialità: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno insieme ed è appena arrivata la prima foto di coppia. A pubblicarla è stato proprio Pugnaloni, che ha ricevuto una paparazzata che immortala i due ex tronisti insieme in atteggiamenti complici. Lo scatto naturalmente sta già facendo il giro del web e sta facendo discutere gli utenti.

Martina e Gianmarco nel mentre non hanno ancora rotto il silenzio e attualmente non sono ancora intervenuti per fare chiarezza su questa situazione.