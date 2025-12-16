La Noia di Angelina Mango conquista la finale di Operación Triunfo grazie a Cristina, partecipante del programma. La giovane artista ha vinto la competizione e, a quanto pare, ha colpito anche la cantante italiana.

Cristina di Operación Triunfo canta La noia di Angelina

Nel corso dell’edizione spagnola di Operación Triunfo, la concorrente Cristina ha impressionato il pubblico con una performance che l’ha portata direttamente alla vittoria. La canzone scelta per la finale? La Noia, il brano che ha portato Angelina Mango, al trionfo al Festival di Sanremo. La sua interpretazione, emozionante e potente, ha fatto breccia nei cuori di tutti, arrivando così alla vittoria meritatissima del programma.

Il percorso di Cristina a Operación Triunfo non è stato affatto semplice. Tra coreografie, lezioni di intonazione e prove intensive, la giovane cantante ha dimostrato di avere non solo talento, ma anche una grande dedizione al suo sogno.

In una delle sue esibizioni più forti, Cristina ha preso il microfono e ha cantato La Noia di Angelina Mango, mettendo in luce la sua capacità di interpretare un brano per nulla semplice e soprattutto IN ITALIANO!

La reazione di Angelina Mango

Anche Angelina Mango, pur non commentando direttamente la performance, non ha potuto fare a meno di condividere su Instagram il video dell’esibizione di Cristina, segno che ha apprezzato molto l’interpretazione della giovane concorrente.

Il gesto di Angelina è stato un riconoscimento che ha sicuramente emozionato non solo Cristina, ma anche i suoi fan.



La storia Instagram di Angelina Mango

Che dire? Complimenti a Cristina per questa importante vittoria su un brano per nulla scontato e facile come quello della nostra Angelina Mango.

