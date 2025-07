In una recente intervista, Cristina Plevani ha raccontato perché non parla molto spesso di Pietro Taricone

La vincitrice de L’Isola dei Famosi, Cristina Plevani, ha raccontato come mai non parla spesso di Pietro Taricone e quando è stata l’ultima volta che lo ha pensato.

Cristina Plevani su Pietro Taricone

Cristina Plevani ha vinto di recente L’Isola dei Famosi ma venticinque anni fa si è aggiudicata la vittoria anche della prima edizione del Grande Fratello. L’ex gieffina era rimasta nella casa più spiata d’Italia per ben 99 giorni e insieme a lei abbiamo visto sul podio anche Salvatore Veneziano e Pietro Taricone.

Quest’ultimo ha purtroppo perso la vita nel giugno del 2010 a causa di un incidente e il delicato intervento al quale è stato sottoposto non è stato abbastanza per salvarlo. Cristina aveva stretto un bel rapporto con Taricone e oggi ha rivelato, intervistata da SuperGuidaTV, perché non ne parla quasi mai:

“Non ne parlo mai e non ne scrivo sui social perché se io scrivessi di lui nelle ricorrenze sarebbe un modo per acchiappare like facili. Queste cose a me non piacciono. Poi ho sempre detto e ho promesso alla famiglia che io non parlerò mai di lui”.

Cristina Plevani ha anche svelato di pensare a Pietro Taricone in occasione di qualche ricorrenza. Un episodio recente è avvenuto mentre era in Honduras e il 29 giorno, quando si trovava sull’isola, le è venuto in mente che era l’onomastico dell’attore:

“Falle mie parti c’è la leggenda che il 29 giugno non si fa il bagno e ho evitato di entrare in acqua. Solo in quel momento ho pensato che era il suo onomastico”.

Ecco spiegato perché Cristina Plevani non parla mai pubblicamente di Pietro Taricone.