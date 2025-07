Belen Rodriguez ha messo in commercio la maschera per le parti intime del suo brand. Volete sapere quanto costa? Ecco il prezzo.

Il prezzo della maschera intima di Belen Rodriguez

Belen ha di recente lanciato sul mercato la maschera per le parti intime del suo brand, a seguito dell’annuncio che un giorno si sarebbe occupata di questo settore. Lei stessa ha pubblicato una foto sui social in cui si mostrava con il prodotto addosso.

“Il mio corpo, il mio ritmo, la mia essenza, Rebeya”, queste le parole della conduttrice per commentare il video nel quale spacchetta le scatole contenenti la merce in questione. Ogni confezione contiene tre maschere e ha la forma di una farfalla bianca con le scritte rosse.

LEGGI ANCHE: Gigi D’Alessio lascia The Voice e passa a Mediaset, la reazione (tutt’altro che felice) di Antonella Clerici

Ma quanto costa la maschera per parti intime di Belen Rodriguez? Sul sito ufficiale una scatola è venduta a 50 euro mentre il singolo prodotto costa 20 euro. Una volta aperta la box, il tessuto si presenta sempre bianco e a forma dell’animale citato poc’anzi. La parte più larga va poi applicata sulla parte frontale e quella stretta sul lato B.

Ogni maschera è confezionata in un pacchetto singolo e le istruzioni sono stampate su ognuna di esse. Oltre ai vari passaggi si possono leggere anche gli ingredienti che mirano a “idratare, lenire e aiutare a ridurre rossori, rispettando il naturale equilibrio della belle”. Basta lasciarla in posa per 15 minuti e i risultati saranno immediati.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino corteggiatissimo! Un altro famoso programma TV lo voleva come conduttore

Ora che sapete quanto costano le maschere intime prodotte dal marchio di Belen Rodriguez le comprerete anche voi? Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul mondo dello spettacolo e non solo.