Nel corso del suo concerto a San Siro, alcuni fan si sono accorti di quella che sembra essere a tutti gli effetti una frecciatina ai giornalisti. Ecco che cosa è successo e cos’ha detto Ultimo.

La stoccata di Ultimo

Ieri sera Ultimo ha ricominciato il suo tour negli stadi di tutta Italia partendo da San Siro a Milano. Questa sera riproporrà il concerto per poi spostarsi anche a Roma, Messina e Bari. Le date sono tutte sold out e ciò conferma il grande successo del cantante!

In alcune occasioni tuttavia non sono mancate delle critiche, anche da parte della Stampa. In passato Niccolò, questo il suo vero nome, ha risposto con ironia a tutto ciò. In un suo vecchio concerto, per esempio, ha mostrato sul mega schermo alle sua spalle i titoli di articoli di giornale che andavano contro di lui.

Nella serata di ieri, che è stata apprezzata da tutti i fan presenti, Ultimo ha interrotto il suo concerto per esprimere un suo pensiero. “Vedete quei triangolini bianchi lassù al centro? Quando vengo a San Siro sono sempre vuoti. Poi vi spiego perché”, sono state le sue parole. La spiegazione non è mai arrivata ma i fan hanno capito che sembrava starsi riferendo alla Tribuna Stampa, come riporta anche il sito de Il Fatto Quotidiano.

Ad ogni modo, i live show del giovane cantante riescono sempre a catturare l’attenzione e i fan si presentano numerosi per cantare in sui compagnia ogni canzone degli album. Anche la sua vita privata va a gonfie vele insieme alla sua famiglia: la compagna Jacqueline e il figlio Enea, nato lo scorso inverno.