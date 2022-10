1 Le parole di Cristina Quaranta

In queste alcuni utenti sui social hanno ipotizzato che Cristina Quaranta abbia tirato in ballo Belen Rodriguez mentre parlava di Antonino Spinalbese. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip 7. Come sappiamo durante la puntata Edoardo Donnamaria ha nominato proprio l’hair stylist, nonostante tra i due ci sia un bel rapporto di amicizia. Dopo la puntata così tra Antonino e il celebre volto di Forum c’è stata una forte lite, e proprio il primo ha duramente accusato il suo coinquilino. Quando però Spinalbese si è allontanato, proprio Edoardo si è sfogato con Cristina, facendo notare come Antonino fino a questo momento non abbia raccontato nulla di sé e della sua storia. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Ma lui che mi dice che sono un bambino e un sottone. E lui cos’è? Ora mi insulta e manda a quel paese Charlie Gnocchi, ma fino a ieri era muto. Non ha raccontato nulla della sua storia. Hai sentito qualcosa su di lui? Non si è mai raccontato e adesso sclera“.

A quel punto a intervenire è stata proprio Cristina Quaranta, che sempre come riporta il noto portale (nonostante al momento non ci siano video in merito) avrebbe affermato:

“Non dire queste cose perché tu non sei lui. La sua situazione è molto particolare e dovresti saperlo. Dai ci siamo capiti è una cosa diversa. Non c’hai mai pensato? Che ha delle diffide…”.

Gli utenti sui social si sono così convinti che Cristina Quaranta abbia tirato in ballo proprio Belen, facendo riferimento alla relazione che la showgirl avuto con Antonino Spinalbese. Nel mentre nel corso della diretta per l’ex volto di Non è la Rai c’è stata una bellissima sorpresa. Andiamo a vedere cosa è accaduto.