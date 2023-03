NEWS

Andrea Sanna | 19 Marzo 2023

GF Vip 7

La regia censura Oriana Marzoli

Sebbene sia trascorso qualche giorno, la squalifica di Daniele Dal Moro dal GF Vip 7 ha colpito molto non solo il pubblico, ma anche i vipponi in Casa. In particolar modo Oriana Marzoli.

La venezuelana, che ha intrapreso una conoscenza con il ragazzo, si è detta davvero molto dispiaciuta di non poterlo salutare e sperava in qualche modo di poter ricevere qualche notizia. Ma così non è stato. Non sembra darsi pace Oriana Marzoli che, di tanto in tanto, continua a parlare di lui e immaginare come sarà la loro relazione fuori, con la speranza di poter costruire qualcosa insieme.

Di tanto in tanto ai vipponi capita anche di commentare la scelta del Grande Fratello Vip di squalificare Daniele Dal Moro e molti di loro non si capacitano delle ragioni di questa decisione. Riflettendoci in giardino durante una chiacchierata con Edoardo Tavassi, anche Oriana Marzoli ha detto la sua, pensando a cosa sarà una volta finito il programma. Edoardo ha cercato di darle qualche consiglio. Questa mattina mentre scambiava i suoi pensieri con il romano, la modella ha spiegato di non aver alzato i toni verso Daniele l’ultima volta, giusto per citare una delle tante discussioni.

“Ma nemmeno lui l’ha fatto anche se è uno che magari urla…”, ha spiegato ancora Oriana Marzoli. Dopo queste affermazioni la regia del GF Vip 7 ha cambiato regia, spostandosi in stanza blu.

Oriana che difende Daniele dicendo che l'ultima volta non ha alzato toni ❤‍🩹



E ovviamente parte la censura 🤡#gfvip #oriele #iostocondaniele pic.twitter.com/r6px3JcrGY — sisonokevin (@_soleilandia_) March 19, 2023

Non sappiamo dunque se Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli hanno detto dell’altro, poiché appunto gli autori del programma hanno preferito concentrarsi su altro. Di sicuro, però, domani con la nuova puntata del Grande Fratello Vip scopriremo qualcosa di più a riguardo e sicuramente se ne tornerà a parlare.

Seguiteci per altre news e curiosità sul reality show di Canale 5 in attesa dell’appuntamento di domani 20 marzo!