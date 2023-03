Chi è Barbara Lombardo, moglie di Schillaci? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 23 Marzo 2023

Chi è

A Pechino Express tra le coppie troviamo anche Barbara Lombardo, moglie di Totò Schillaci. Proprio con lui ha deciso di partecipare alla trasmissione. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Ecco alcune curiosità che la riguardano, come età, lavoro, vita privata, Instagram e Facebook dove seguirla.

Chi è Barbara Lombardo

Nome e Cognome: Barbara Lombardo

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Palermo

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: Barbara è un’ex modella e odontotecnica

Marito: Barbara è la moglie di Salvatore ‘Totò’ Schillaci

Figli: Barbara ha un figlio di nome Alberto, più i tre figli di Schillaci dal precedente matrimonio

Tatuaggi: Barbara non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @lombardo.barbara

Barbara Lombardo età e biografia

Della biografia di Barbara Lombardo, purtroppo, non si hanno grosse informazioni. Quando e dov’è nata? Quanti anni ha la moglie di Schillaci? Partiamo con il dire che, purtroppo non sappiamo la sua età, ma è nata a Palermo. Non conosciamo la data di nascita completa, così come il peso o l’altezza.

Come vedremo in passato è stata modella, ma oggi svolge un lavoro totalmente differente. Nel 2023 è tra i concorrenti di Pechino Express.

Vita privata

Esattamente come per la biografia, scarse sono le curiosità anche sulla vita privata di Barbara Lombardo, sebbene sia sposata con uno dei campioni più amati del calcio italiano.

Schillaci dopo la fine del matrimonio con Rita Bonaccorso, con la quale ha avuto tre figli (Jessica, Mattia e Nicole), ha conquistato il cuore di Barbara, ma non è stato semplice.

La coppia si è sposata nel 2012 dopo tanti anni di conoscenza (ben 10) e una convivenza di qualche anno. Le nozze sono state festeggiate presso Villa Niscemi a Palermo, circondati da amici e parenti stretti.

Dove vive Barbara Lombardo? Insieme a suo marito e alla famiglia vivono a Palermo.

Da piccola la chiamano “la selvaggia”, perché amante dell’avventura.

Dove seguire Barbara Lombardo: Instagram e Facebook

C’è la possibilità di poter seguire Barbara Lombardo sui social. Oltre ad avere un profilo privato su Facebook, la moglie di Totò Schillaci è presente anche su Instagram.

Ha un numero ristretto di seguaci, ma sicuramente con la partecipazione a Pechino Express il numero dei follower lieviterà. In ogni caso sui propri canali ama pubblicare tutto ciò che la riguarda, da scatti in famiglia e con gli amici.

Spesso pubblica anche foto dei figli, o di suo marito in compagnia di ex colleghi e non solo.

Carriera

A proposito della carriera di Barbara Lombardo sappiamo che ha un passato da modella. Oggi però svolge il lavoro di odontotecnica.

Insieme a suo marito Totò Schillaci gestisce un centro sportivo.

Miss Italia

Riguardo al suo passato da modella, siamo in grado di dirvi che Barbara in passato ha partecipato alle regionali di Miss Italia.

Barbara Lombardo a Pechino Express

Quando inizia Pechino Express? Il 9 marzo 2022 è la data d’inizio della nuova edizione dell’addentare show di Sky Uno.

Tra i partecipanti troviamo anche Barbara Lombardo e suo marito Totò Schillaci. I due formano la coppia dei “Siculi”.

Ma quale itinerario hanno compiuto i viaggiatori? Durante le 10 puntate, hanno ripercorso “La via delle Indie”. La tappa di partenza è la metropoli Mumbai. Successivamente il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale verso Angkor, il sito archeologico più importante del Paese e tra i più visitati de continente asiatico.

I concorrenti di Pechino Express

Chi sono tutte le coppie di Pechino Express 2023? Qui di seguito vi riproponiamo l’elenco completo di tutti i partecipanti di questa nuova stagione dell’amata trasmissione:

Tra loro ci sarà una sola coppia vincitrice. Chi avrà la meglio? Vedremo come si classificheranno, ma dovranno sfruttare al meglio le proprie capacità, come strategie e determinazione.

Il percorso di Barbara Lombardo a Pechino Express

A Pechino Express il percorso di Barbara Lombardo ha inizio il 9 marzo 2023. Come abbiamo è in coppia con il marito Totò Schillaci e insieme formano i “Siculi”.

Vedremo qui come procederà il loro percorso. (IN AGGIORNAMENTO)