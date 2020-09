Chi è Philippe Chini di Bake Off Italia 2020? Età, vita privata e Instagram

1 Chi è Philippe Chini: età e vita privata

Philippe Chini viene da Segno, una frazione in provincia di Trento e la sua età è di 25 anni. Della sua vita privata sappiamo che il pasticciere lavora come fisioterapista, ed ha tre grandi passioni: i dolci, il vino e le donne! Proprio grazie al suo lavoro e alla sue abilità culinarie Philippe afferma di conquistare numerose ragazze. Per lui infatti la combinazione massaggi – dolci è vincente per poter sedurre le donne.

Ecco cosa svela Chini in merito:

“Adoro stare al centro dell’attenzione. Mi reputo una bella persona esteticamente, ma anche dentro. Punto molto sull’aspetto estetico perché è la prima cosa che una persona vede di te. Mi curo un sacco e sto molto dietro alla mia persona. Sono dell’idea che essere portati a fare i messaggi, abbinandoli anche alla cucina, in questo caso ai dolci, sia il massimo per riuscire conquistare una ragazza. Il mio target va dai 30 ai 45. Mi piacciono le ragazze più mature, per il semplice fatto che sono mentalmente più avanti rispetto a quelle della mia età”.

Attualmente dunque sembrerebbe che Philippe Chini sia single, e che non abbia ancora intenzione di mettere la testa a posto. Quest’anno l’aspirante pasticciere ha però deciso di dare una svolta alla sua vita. Per questo motivo ha deciso di partecipare a Bake Off Italia 2020, proprio per mettersi alla prova e dare sfogo alla sua creatività. Ma scopriamo di più in merito alla sua partecipazione alla nuova edizione del programma in onda su Real Time.