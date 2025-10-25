A Da noi… A ruota libera, domenica 26 ottobre su Rai 1, Francesca Fialdini avrà tra i suoi ospiti Raf, Andrea Delogu e non solo! Scopriamo tutti coloro che si racconteranno in trasmissione.

Da noi… A ruota libera, ospiti del 26 ottobre

Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e il suo talk del pomeriggio domenicale, Da noi… a ruota libera, in onda su Rai 1 domenica 26 ottobre alle 17.20. Come sempre, il programma mescola leggerezza, storie di vita e grandi emozioni, dando spazio sia ai protagonisti dello spettacolo che alle persone comuni capaci di cambiare la propria vita.

Tra gli ospiti di questa puntata di Da noi…A ruota libera ci sarà Raf, che festeggia i suoi 40 anni di carriera e di successi con il tour celebrativo Self Control 40th. Il cantautore si racconterà tra musica, ricordi e nuovi progetti, regalando al pubblico un momento di nostalgia e ispirazione.

A Da noi… A ruota libera, direttamente da Ballando con le stelle, arriveranno anche Andrea Delogu e Nikita Perotti, compagni d’avventura della Fialdini nel celebre dance show di Rai 1. I due porteranno sul palco la loro energia e qualche retroscena divertente dal dietro le quinte del programma.

Una delle storie più toccanti sarà quella di Marley. Un pastore tedesco di sette anni cieco dalla nascita, diventato un cane da salvataggio della Protezione Civile. Premiato per il suo impegno nei salvataggi in mare e nella ricerca di persone scomparse, Marley sarà in studio con Carlotta e Marco, la coppia che lo ha adottato e che ogni giorno condivide con lui una straordinaria storia di coraggio e amore.

La puntata di Da noi… A ruota libera affronterà anche un tema di grande attualità: l’odio sui social. A parlarne sarà Cristina Irrera, attivista per i diritti delle donne e vittima di una violenta campagna d’odio online. La giovane racconterà come è riuscita a reagire e a trasformare il dolore in forza.

In chiusura, Chiara Amirante, autrice e fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti, presenterà il suo nuovo libro Liberi di amare. La vocazione, un invito alla riscoperta dei valori e dell’amore autentico.

Una puntata, quella di Da noi… a ruota libera, che promette di emozionare e far riflettere, come solo Francesca Fialdini sa fare.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.