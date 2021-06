1 Il salvataggio di Damiano David

Mentre si vocifera chi sarà il futuro manager dei Maneskin (i gossip parlano di Simon Cowell), Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi si godono il meritato successo della vittoria all’Eurovision Song Contest e tutti i record che stanno infrangendo. La band adesso si trova in giro per il mondo a promuovere il loro ultimo progetto. Dopo aver fatto tappa a Berlino, si sono diretti ad Amsterdam. E proprio nella capitale dei Paesi Bassi che sono stati protagonisti di un episodio che sta facendo molto parlare in queste ultime ore. Ma vediamo cosa è accaduto.

Alcuni fan, per dare un caloroso benvenuto, si sono recati fuori dall’hotel dove hanno poi alloggiato i Maneskin. In questo breve video, che ha fatto il giro del web in poche ore, si vede Damiano David chiacchierare insieme ai fan. Accanto a lui Victoria De Angelis, bassista della band.

Ad un certo punto, dal nulla, sul marciapiede uno scooter, ad alta velocità, stava quasi per investire la povera Victoria. Fortuna vuole che lì ci fosse Damiano David, provvidenziale nel salvataggio! Come potete vedere da queste immagini la De Angelis è parsa giustamente turbata e per un attimo non ha ben capito cosa stesse succedendo.

Il video è stato caricato su Twitter da una fan dei Maneskin che ha avuto il piacere poi, insieme a tutti gli altri, di scambiarci quattro chiacchiere, di scattare dei selfie e di raccontare poi l’emozionante incontro con l’amato gruppo italiano.

Dopo qualche attimo di paura, per fortuna è andato tutto per il meglio. Victoria De Angelis è stata salvata da Damiano David dal veicolo in corsa sul marciapiede.

