1 Il nuovo manager dei Maneskin

Periodo d’oro questo per i Maneskin. La band infatti dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest è finita al centro dell’attenzione mondiale, e nelle ultime settimane ha ottenuto un successo senza precedenti. Il gruppo sta scalando non solo le classifiche europee, ma anche quelle americane, superando artisti del calibro di Taylor Swift e Justin Bieber. Nel mentre qualche giorno fa Damiano David e i suoi compagni hanno preso una decisione che non è passata inosservata. Gli artisti hanno infatti deciso di interrompere la collaborazione con Marta Donà, loro storica manager. A svelarlo è stata lei stessa con un post sui social, e in merito ha affermato:

“Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”.

Adesso come se non bastasse il New York Times ha deciso di dedicare un approfondimento proprio alla band italiana, curato da Elisabetta Povoledo. Ma non solo. Il noto quotidiano ha infatti lanciato un’indiscrezione bomba che sta già facendo discutere il web. Pare infatti che Simon Cowell, il creatore di X Factor, possa diventare il nuovo manager dei Maneskin! Attualmente però il gruppo non ha ancora commentato il pettegolezzo, ma senza dubbio, in caso in cui la notizia dovesse risultare veritiera, questa sarebbe un’occasione irripetibile per Damiano e i suoi compagni, che avrebbero dunque le porte del mondo spalancate.

Cosa accadrà dunque? Simon Cowell potrebbe davvero diventare il nuovo manager della band? In attesa di saperne di più, qualche ora fa a parlare della vittoria del gruppo all’Eurovision è stato Mahmood. Rivediamo le sue dichiarazioni.