Damiano David, spuntano vecchi commenti “compromettenti” sotto i post di Martina Taglienti

Debora Parigi | 8 Giugno 2023

Alcuni anni fa Damiano David commentava in modo esplicito le foto di Martina Taglienti, la ragazza che lui ha baciato in un locale

Cosa scriveva Damiano David a Martina Taglienti alcuni anni fa

Questo caldo pomeriggio di giovedì 8 giugno ha visto protagonista la notizia della fine della relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri. Un fatto che ha inizio con la pubblicazione sul web di un video in cui si vede il cantante dei Maneskin baciare una ragazza che non è la sua fidanzata. Si tratta di Martina Taglienti, modella che conosce tutti i membri della band e in più occasioni li ha frequentati. Notiamo, infatti, tanti commenti da parte di Victoria e Thomas sotto ai suoi post Instagram.

Dopo l’uscita di questo video, Damiano ha subito scritto che la storia tra lui e Giorgia era purtroppo finita da alcuni giorni. Quindi non ci sarebbe stato nessun tradimento. Ma sul web gli utenti ci credono poco, dato che appena tre giorni fa la coppia si mostrava felice e serena. Comunque, per tutta risposta, Giorgia Soleri ha smesso di seguire su Instagram l’ex fidanzato. Ma non solo, ha tolto il segui anche a tutti gli altri componenti dei Maneskin. Cosa c’è sotto?

Intanto il web è molto interessato a questo gossip e adesso spuntano segnalazioni e altarini direttamente dal passato. Infatti c’è chi è andato a ripescare su Instagram i commenti che Damiano David ha lasciato a Martina Taglienti un bel po’ di anni fa. Si torna al 2017, quindi indietro di ben 6 anni. Non sappiamo bene se a quel tempo il cantante fosse già fidanzato con la nota influencer. I due, infatti, sono usciti allo scoperto nel 2021, ma stavano già insieme da un bel po’ e pare proprio dal 2017.

raga è tutto vero 🫢🫢🫢



(Bonus quello dove scrive ti amo) pic.twitter.com/OLVTt3pYh7 — iaia || never have I have s4 (@ethaneskin) June 8, 2023

Come vediamo, già a quel tempo i membri dei Maneskin conoscevano Martina. Inoltre proprio Damiano David in queste foto le ha lasciato commenti del tipo “Ti amo” e “Posso dire che sei la mia fidanzata?”. Ripetiamo, non sappiamo se a quei tempi Damiano e Giorgia fossero già una coppia (sicuramente si conoscevano, dato che sono amici dal 2014). E i commenti potrebbero essere solo battute tra amici. Comunque per il web i dubbi continuano.