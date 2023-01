NEWS

Nicolò Figini | 27 Gennaio 2023

La denuncia a Mara Venier

Nella puntata di Domenica In della settimana scorsa la prima parte dell’appuntamento è stata dedicata al ricordo di Gina Lollobrigida. In studio abbiamo potuto vedere il cardiologo della Lollobrigida, Francesco Ruggiero, l’avvocato dell’attrice Antonio Ingroia, l’ex manager TV Adriano Aragozzini e Andrea Piazzolla, suo assistente personale. Quest’ultimo ha fatto alcune dichiarazioni in merito all’ex marito dell’artista, ovvero Javier Rigau. In quell’occasione Mara Venier ha chiesto a Piazzolla di prendersi la responsabilità di ciò che stava dicendo perché lei si è già preso una denuncia.

Non è scesa nei dettagli e non sappiamo in merito a cosa, ma possiamo ipotizzare sia legato alla vita di Gina Lollobrigida. La conduttrice è tornata sull’argomento nel corso di un’intervista con La Stampa, come riporta anche il sito de Il Fatto Quotidiano: “Sì, dal Signore Spagnolo, come lo chiamo io: ha denunciato tutti, per via dell’intervista rilasciata a Domenica In da Gina. Come vede, però, non me so’ spaventata tanto”.

Sempre a La Stampa, poi, Mara Venier ha anche ricordato la puntata dedicata alla Lollobrigida: “La dovevo alla Lollo. Volendo molto bene a Gina e conoscendo parecchie cose di lei, più di tanti che parlano a vanvera, ho raccontato chi era attraverso le immagini”. E poi ha proseguito “Io quello che dovevo dire l’ho detto: ora basta. Non ci tornerò più su perché, da qui in poi, tutto rischia di diventare gossip. Gina ha il diritto al silenzio e al rispetto”.

Nel caso in cui dovessimo avere più informazioni vi terremo aggiornati. Continuate a seguirci, nel frattempo, per non perdervi tante altre news.