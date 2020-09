Tre grandi e storici brand della moda internazionale e del made in Italy presentano le novità della prossima collezione invernale su Novella.

La stagione invernale è alle porte e c’è voglia di rinnovamento, magari arricchendo il guardaroba con capi pregiati che esprimano valore e rimangano nel tempo.

La collezione autunno-inverno DANIELA DREI “Atmosphere d’hiver” è stata creata con la filosofia che accompagna il brand da 60 anni. Creare cioè capi ricercati e fortemente distintivi, che siano realizzati con grande cura e con la migliore qualità di filati e materiali da mani esperte.

La collezione della prossima stagione tocca temi quotidiani. Prima di tutto il TRICOT per il tempo libero, must da sempre del brand nato come produttore di maglieria di lusso. Poi il MANNISH, uno stile maschile per ufficio, il LADY LIKE per i party più gramour, il NAVY per i week end più chic, e l’ANIMALIER il tema più eccentrico amato da sempre dai VIP.

Tutti i prodotti della collezione si compongono di coordinati, per un outfit super raffinato. Abiti, maglie con aggiunta di particolari o intarsi, pantaloni, giubbini, giacche e cappottini rigorosamente realizzati in tessuto e in maglia.

Per vedere in anteprima i capi della nuova collezione e scoprire la boutique più vicina basta andare sul sito ufficiale di Daniela Drei.

Bologna è la città in cui nel 1960 tutto ha avuto inizio. È qui che ha preso vita il brand DANIELA DREI, creato dalla madre, la raggiante Signora GIOVANNA PADOVANI, crescendo e perfezionandosi sempre di più sino ad affermarsi sui mercati nazionali ed esteri.

DANIELA DREI cura personalmente la ricerca e la realizzazione delle collezioni, con un approccio creativo e innovativo che, allo stesso tempo, celebra la tradizione e il savoir faire del Made in Italy.

La produzione dei nostri capi si sviluppa all’interno dell’Headquarters sito nel cuore di Bologna. Ogni fase è seguita da sapienti mani dalla profonda esperienza artigiana, in un incessante confronto ispirato dalla passione per l’eccellenza.

Callaghan: la nuova collezione solo nei migliori negozi

Ideare una calzatura pensando al benessere dei piedi per rendere le nostre giornate comode e perfette, è possibile. Lo dobbiamo al marchio di calzature spagnole Callaghan, che sin dagli inizi ha sostenuto come filosofia aziendale una cultura per l’innovazione e il design attraverso la quale la ricerca di nuove tecnologie che arricchiscono le calzature è diventata la caratteristica che distingue il marchio.

La prima tecnologia brevettata, nata nei laboratori della Roja, è stata Adaptaction, che attraverso uno studio minuzioso dei movimenti bio-meccanici del piede ha dato la possibilità a milioni di consumatori di indossare calzature che non provocano attriti o deformazioni. Questa tecnologia ha rivoluzionato il mondo della calzatura grazie alla capacità di adattarsi al movimento del piede, regalando il massimo comfort senza rinunciare al design.

Di stagione in stagione, nascono nuovi brevetti che insieme alla tecnologia Adaptaction si avvicinano sempre di più al raggiungimento della mission del brand, quella di offrire ai clienti di tutto il mondo la migliore esperienza possibile nel camminare.

Loft1: il marchio per chi non teme se stesso

La filosofia Loft1 nasce dal desiderio di rompere gli schemi, mettere in mostra i segni distintivi della nostra personalità.

Loft1 non è per tutti: è per chi ama farsi vedere, apparire, ma con stile. È consapevolezza che avere il look giusto al momento giusto è un’opportunità, un valore.

Chi ama Loft1 adora i dettagli e la qualità, apprezza i materiali e le lavorazioni rigorosamente fatte da esperti artigiani italiani.

Questi particolari bisogna assaporarli, capirli. Sono segno distintivo di una particolare italianità riconosciuta in tutto il mondo.

