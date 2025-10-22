Campionessa in carica, Daniela ha vinto per due sere consecutive la busta da 100.000 Euro a La Ruota della Fortuna. La concorrente ha portato a casa un totale di 242.700 Euro in due giorni. La reazione di Gerry Scotti alla doppia vincita.

La doppia vittoria di Daniela a La Ruota della Fortuna

Un colpo di scena dopo l’altro a La Ruota della Fortuna e non solo ad Affari Tuoi con Stefano De Martino. La protagonista? Daniela Petrilli, concorrente originaria di Sabaudia, che ha lasciato tutti a bocca aperta vincendo la bellezza di 100.000 Euro per due sere consecutive.

Daniela ha portato a casa un montepremi complessivo di 242.700 Euro, conquistando per due puntate di fila la tanto ambita busta da 100mila Euro. Se nella prima serata la sua performance è stata brillante, la seconda è stata più incerta. Il gioco finale infatti l’ha messa un po’ in difficoltà. La concorrente ha indovinato solo uno dei tre tabelloni proposti, il secondo. E proprio in quello si nascondeva il premio più alto tra i tre.

Una coincidenza clamorosa che ha lasciato increduli anche il conduttore de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la sua inseparabile spalla, Samira Lui. Se la prima vittoria li aveva emozionati e commossi, nella seconda puntata lo stupore è stato palpabile in studio.

“Nemmeno noi ci credevamo”, ha commentato Gerry, ancora sorpreso per l’impresa della concorrente. “Non sembrava la sua serata migliore… e invece!”

QUALCUNO PORTI I SALI A PIERSILVIO; COLOGNO MONZESE IN MILLE PEZZI. DANIELA PER LA SECONDA SERA CONSECUTIVA VINCE 100 MILA EUROOOOOOOO#LaRuotaDellaFortuna #AscoltiTv pic.twitter.com/X5OvoLkPe3 —(@Boomerissima) October 21, 2025

Il pubblico ha accolto la doppia vincita a La Ruota della Fortuna con un boato e grande entusiasmo. Daniela è parsa davvero molto emozionata e ha ringraziato con un sorriso enorme e occhi pieni di lacrime.

A modo suo la concorrente ha scritto un pezzetto di storia de La Ruota della Fortuna con questa vittoria. E come ha detto Gerry Scotti, “quando il destino decide di sorriderti… lo fa in grande stile”.

Prossima sfida: riuscirà Daniela a bissare ancora stasera? Dopo due serate così, tutto è possibile a La Ruota della Fortuna!