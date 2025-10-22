Spesso associato a volti noti del mondo della TV come possibile “erede”, Stefano De Martino è davvero il successore di Fiorello? Rosario durante la diretta de La Pennicanza su Rai Radio 2 ha detto la sua.

La risposta di Fiorello

È tornato Fiorello. E lo ha fatto alla sua maniera! Con ironia, intelligenza e quella leggerezza che da anni lo rendono sempre unico. Dopo il breve assaggio andato in onda lunedì, ieri ha preso ufficialmente il via “La Pennicanza”, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 2 insieme a Fabrizio Biggio.

Durante la trasmissione, lo showman ha commentato – in modo sarcastico – la sua incursione a “Cinque Minuti” con Bruno Vespa, andata in onda domenica su Rai 1, dove ha raggiunto un ottimo 22,4% di share. “Mi chiedono: ‘Perché non fai la tv?’”, ha raccontato. “Perché ogni tanto i sex symbol devono stare indietro! Hai voglia a cercare i nuovi Fiorello…”.

Da qui una sua riflessione, in stile comico, sui tanti che nel tempo sono stati indicati come suoi eredi. “Sai quanti ne ho visti? Uno doveva essere Milo Infante… ora sta su Rai 2. Praticamente una condanna, come quando ti mandavano a fare il militare a Macomer!”.

Poi poco dopo ha parlato di Stefano De Martino, spesso definito il suo possibile successore: “Stefano De Martino il nuovo Fiorello? Ma poverino, perché denigrarlo? Ma perché? Casomai De Martino è il nuovo San Gennaro!”

Fiorello ha poi aggiunto con onestà e autoironia che anche di lui dissero “sei il nuovo Walter Chiari”, ma lui si è sempre opposto, spiegandone i motivi: “Meglio lasciar ognuno fare la propria carriera, i paragoni fanno male sia al nuovo che al vecchio, ma di più al nuovo”.

Insomma con il suo solito fare, in poche parole, ha voluto dirci che i confronti nel mondo dello spettacolo rischiano di schiacciare i talenti. Fiorello, a modo suo dunque ha voluto rispondere a tutti coloro che in questi ultimi tempi hanno paragonato Stefano De Martino a lui, ma anche ad altri personaggi noti.

La puntata si è chiusa con l’appuntamento a oggi, alle 13:45 su Rai Radio 2, per un nuovo episodio di “La Pennicanza”. Chissà che altre perle e curiosità ci riserverà stavolta Fiorello!