Nicolò Figini | 16 Agosto 2023

Gli attacchi a Teresa Langella

In questi ultimi giorni l’ex tronista Teresa Langella sta sollevando numerose polemiche e critiche da parte degli utenti del web. Diverse persone la stanno accusando di essere diventata ciò che lei stessa ha sempre recriminato. Alcuni sarebbero stufi di continuare a vedere da parte sua i viaggi lussuosi che sponsorizza all’interno delle Instagram Stories.

Proprio per tale ragione, Teresa ha voluto replicare alle accusa affermando di essere dispiaciuta che i video che gira per lavoro siano percepiti con disagio da parte dei fan.

Ha ammesso di aver giudicato male i social in precedenza perché non ne conosceva il reale valore. Si ritiene ferita dal fatto che la gente si dimentichi di chi è davvero lei solo perché la vede in strutture “di lusso”, invece di sostenerla:

“[…] Non è giusto provare rabbia per chi si batte per i propri sogni e si impegna per raggiungerli. Mi rammarica molto tutto questo e sto imparando ad andare oltre, perché sono convinta che è la gentilezza che salva il mondo.

Mentre le parole dette per ferire sono figlie di chi sicuramente sta vivendo una forte forma di disagio personale”.

Anche Andrea Del Corso, il compagno di Teresa Langella, è voluto intervenire sui social per difenderla. Ha descritto la fidanzata come “una donna con le pa**e“, la quale è sempre stata indipendente. Proprio questa è una caratteristica che l’ha fatto innamorare di lei. Continua affermando che l’ex tronista è una persona genuina, semplice e con dei valori solidi.

