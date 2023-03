NEWS

Andrea Sanna | 20 Marzo 2023

La lettera di Nikita a Daniele Dal Moro

Stasera su Canale 5 va in onda la puntata del GF Vip 7 in cui non sarà presente Daniele Dal Moro. Durante il corso della settimana precedente il veneto è stato squalificato dal gioco. Secondo quanto si apprende dal comunicato avrebbe superato alcuni atteggiamenti, non più tollerabili con le nuove linee guida adottate da Mediaset.

Nel mentre Daniele Dal Moro non si è detto per nulla d’accordo e sui social ha già lanciato qualche stoccata, così come alcune dediche speciali. Ha postato su Instagram, per esempio, la lettera che Oriana Marzoli gli ha scritto dopo la sua espulsione, così come quella di Nikita Pelizon nella giornata di oggi.

Se con la venezuelana ha intrapreso una conoscenza, che si spera possa sfociare in altro, con Nikita conserva un’amicizia splendida, che Daniele Dal Moro spera di poter coltivare fuori. Così con questo gesto ha voluto dirle, in qualche modo, che ci tiene a lei e ha apprezzato le belle parole:

“Mi manchi già. Non ci sarai al mio compleanno, maledetto! Ne parlavamo oggi… In ogni caso ti voglio bene dal profondo del cuore. E appena esco ci vediamo che:

1 – Facciamo quella cosa che ci eravamo detti anche se la ‘stonata’”‘ sono più io.

2 – Ho da darti la giaccia motivazionale. Non mi dimentico!”, si legge dal bigliettino postato da Daniele Dal Moro sui social, che continua ancora:

“Contenta di averti chiesto della nomination prima, così so che non è stata una vendetta, perché ho la certezza che la nostra amicizia va oltre. Ti voglio bene con tutto il cuore, Nikita”.

Daniele Dal Moro ha disegnato un cuore d’accompagnamento, senza aggiungere niente di più.

Storia Instagram di Daniele

Il gesto fatto da Daniele Dal Moro e la lettera di Nikita Pelizon hanno commosso coloro che hanno sempre creduto in questa bellissima amicizia.