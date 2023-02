NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2023

GF Vip 7

Avvistato un topo nella casa del GF Vip 7?

Manca ormai sempre meno alla fine del GF Vip 7 e giorno dopo giorno ci avviciniamo sempre più alla conclusione di questa movimenta edizione. Attualmente non è stata ancora comunicata la data esatta della finale, tuttavia secondo le voci di corridoio l’ultima diretta sarebbe prevista per il prossimo 3 aprile. In questi giorni nel mentre arriveranno diverse novità per i fan del reality show di Canale 5. Prima tra tutte il ritorno del doppio appuntamento settimanale del giovedì! A partire dal 9 febbraio, fino alla finale, il programma tornerà a tenerci compagnia con ben due puntate, e di certo ne vedremo di belle. Per di più nelle prossime ore in casa entreranno degli ospiti speciali, che movimenteranno la situazione e creeranno interessanti dinamiche.

A varcare la porta rossa sarà infatti Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini, e senza dubbio tra i due potrebbe accadere di tutto. Secondo le indiscrezioni per di più a tornare in casa potrebbe essere anche Jessica Selassié, accompagnata da Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon. Pare dunque che per i Vipponi si prospettino settimane interessanti, e di certo il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa succederà.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Ieri sera infatti alcuni utenti hanno notato dei movimenti sospetti all’interno del loft e a quel punto i più si sono convinti che nella casa del GF Vip 7 si aggiri un topo. Non è la prima volta come sappiamo che dei topolini si intrufolano nell’appartamento di Cinecittà. Anche durante le precedenti edizioni infatti ci sono stati simili avvistamenti, e naturalmente la cosa non è sfuggita agli occhi attenti del web.

Il pubblico nel mentre inizia già a chiedersi chi sarà a vincere questa edizione, ma al momento non resta che attendere per scoprirlo.