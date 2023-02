NEWS

Nicolò Figini | 2 Febbraio 2023

GF Vip 7

L’esultanza di Daniele Dal Moro

Ieri gli spettatori del Grande Fratello Vip potrebbero aver assistito alla chiusura definitiva della conoscenza tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. In camera da letto hanno tentato di trovare un punto d’incontro, ma il vippone non crede che lei sia una concorrente trasparente e per questa ragione non riesce a fidarsi. Lei, dal canto suo, non sa come fargli cambiare idea. Per tale motivo, alla fine, Oriana ha affermato che forse il loro rapporto non può evolvere e questo potrebbe segnare la fine di qualsiasi cosa avessero in ballo.

Poco più tardi, inoltre, Daniele ha ricevuto un aereo da parte di alcuni fan che lo sostengono. Più che altro, però, ha esultato quando si è accorto di un dettaglio. Il messaggio era indirizzato solamente a lui e non anche a Oriana. Nel video che possiamo vedere cliccando QUI lo sentiamo urlare: “Dai, ca**o! Un aereo senza Oriana“. Tavassi, lì presente in giardino, fa una delle sue classiche battute: “No, guarda che lo pilota Oriana, guarda!“. Stando al gioco Daniele si gira di scatto spaventato. Atteggiamento che ha suscitato critiche da parte dei fan del duo.

Questo sembrerebbe realmente decretare la fine del loro rapporto. Tutto ciò rispetterebbe una promessa fatta a Nikita Pelizon poco tempo prima. Lei, infatti, aveva messo in guardia Daniele Dal Moro dalla venezuelana, perché secondo lei lo stava portando sulla cattiva strada: “Mi raccomando. Perché anche quando la prendi a parole, ogni tanto, ti escono delle parole… Anche lei ti dice ‘Vedremo chi verrà squalificato prima‘“.

Il concorrente l’aveva tranquillizzata dicendo che non aveva nulla di cui preoccuparsi. Nikita aveva quindi concluso affermando: “Lo so che non sei ebete. Però mi raccomando. Me la sentivo di dirtelo. Altrimenti hai visto che mi faccio gli affari miei. Anche i più forti non sono invincibili. Ricordatelo“. Seguiteci per tante altre news.