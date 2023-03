NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2023

GF Vip 7

Daniele Dal Moro al centro della polemica sui social

Ore intense queste per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo la fine della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7 tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer è infatti scoppiata un’accesa lite, che ha attirato l’attenzione del web. I toni tra i due Vipponi ben presto si sono scaldati, e non sono mancate anche delle urla. Proprio Daniele, rivolgendosi a Oriana, ha affermato:

“Ho capito il valore che dai a quello che c’era tra di noi. Non ho più voglia di discutere e con te è sempre una discussione. Non ho voglia di ascoltarti. Continua a giocare con le persone, ma con me non lo fare più. […] Se dovessi dire io quello che non mi va bene di te andiamo avanti parecchio. Non voglio più parlarti, basta! Ciao, te lo dico io! Ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni? Nessuno guarda”.

In queste ore sui social i più hanno ipotizzato che Daniele Dal Moro, a seguito dei suoi forti atteggiamenti verso Oriana Marzoli, possa rischiare la squalifica, a fronte di quanto accaduto anche con Edoardo Donnamaria. Ma non è finita qui. Oggi pomeriggio infatti è accaduto dell’altro che ha dato il via a una lunga polemica sui social. Proprio Daniele infatti, mentre chiacchierava con Antonella e Nikita, ha fatto una rivelazione intima su Oriana, dichiarando:

“Ho litigato con lei, si è inc***ata. Poi va nel letto di là a piangere e ad arrangiarsi da sola. Te lo dico papale papale, capisci? Mi sento come un giocattolo”.

vi auguro uomini che parlino di come e quando vi masturbate con le persone con cui non avete rapporto ❤️‍🩹 #oriele pic.twitter.com/zlFnYiYiei — aiko🩸 (@aikoingalera) March 10, 2023

Le parole di Daniele Dal Moro non sono passate inosservate, e naturalmente sui social è scoppiata la polemica. In molti infatti hanno duramente attaccato l’ex tronista per la rivelazione fatta su Oriana Marzoli, che non è piaciuta ai più. Ma cosa accadrà tra i due Vipponi nelle prossime ore? Non resta che attendere per scoprirlo.