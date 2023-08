NEWS

Andrea Sanna | 18 Agosto 2023

Temptation Island

Temptation: lo sfogo di Daniele De Bosis

Daniele De Bosis ha sentito la necessità di esporsi e fare un resoconto del suo percorso a Temptation Island. Uno sfogo in cui non è mancata qualche frecciatina alla sua ex fidanzata Vittoria Egidi. Ma come mai tutto questo?

Nella trasmissione ha preso parte insieme a Vittoria ed è stato Daniele a scrivere alla redazione. Questo perché negli ultimi tempi lui e Vittoria viaggiavano su binari differenti. Lei intenzionata a creare una famiglia, De Bosis di visione opposta (ricordiamo anche che ha già un figlio da una precedente storia). Daniele De Bosis si è avvicinato alla single Benedetta Pascali (che sembra frequentare ancora), mentre Vittoria Egidi a Edoardo Corianò. Il forte legame che si è creato con i tentatori e i problemi emersi hanno portato poi la coppia a chiudere la loro storia d’amore.

E proprio a seguito di questa scelta che Daniele De Bosis ha fatto un bilancio dell’esperienza vissuta a Temptation Island. Oltre ai vari convenevoli in cui ha chiesto scusa per non aver ringraziato tutto, ha ammesso di aver avuto bisogno di tempo per superare tutto:

“Appena tornato dal programma non sono stato bene lo devo ammettere, mi è letteralmente crollato il mondo addosso, mai mi sarei aspettato che potesse finire la mia relazione in questo modo così freddo senza aver ricevuto un abbraccio o comunque un po’ di umiltà”.

Come sta oggi Daniele

A distanza di due mesi Daniele De Bosis ha detto che si sta riprendendo e sta cercando di ricordare sia le cose belle così come quelle brutte dopo una storia così importante. Oggi l’ex volto di Temptation Island ha detto di stare bene davvero e di non avere nessuna ansia nemmeno stando a casa da solo.

Tutto ciò secondo Daniele si è verificato grazie ai numerosi gesti d’affetto da parte dei follower che lo seguono, supportano e stimano come persona. E proprio così ha metabolizzato e fatto i conti con la realtà: “La prima delusione che ho avuto e fidatevi era davvero tanta e non lo auguro a nessuno”.

Infine un ringraziamento generale ai veri amici che gli sono stati vicino, senza dimenticare i ragazzi che hanno vissuto con lui Temptation Island e e tutta la redazione. Ci ha tenuto a fare questo piccola precisazione non solo per avergli dato la possibilità di partecipare ma anche per avergli fatto aprire gli occhi.