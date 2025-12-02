L’ala azzurra annuncia la fine della sua carriera con un messaggio emozionante e ripercorre il suo viaggio umano e sportivo.…

L’ala azzurra annuncia la fine della sua carriera con un messaggio emozionante e ripercorre il suo viaggio umano e sportivo. Tra ricordi, sacrifici e una famiglia sempre al suo fianco

Danilo Gallinari, 37 anni, ha scelto di salutare definitivamente il basket. Lo ha fatto con un video intenso e autentico, condiviso sui suoi canali social, in cui ripercorre il legame profondo con lo sport che lo ha accompagnato fin dall’infanzia. Nelle sue parole si percepisce gratitudine, consapevolezza e la serenità di chi sa di aver dato tutto.

Il rapporto di una vita con il basket

Nel suo messaggio, Gallinari racconta di non ricordare il momento esatto in cui questo sport sia entrato nella sua vita — forse perché, in fondo, è sempre stato lì. Il basket per lui è stato “sogno, rifugio e sfida”, una presenza costante che lo ha accompagnato nella crescita e nei momenti più intensi della carriera. Ogni vittoria, ogni lacrima, ogni duello, dice Gallinari, ha costruito una storia condivisa che porterà per sempre con sé.

Un percorso costruito con sacrificio e cuore

Nel suo annuncio di ritiro, Gallinari sottolinea quanto il suo cammino professionale sia stato frutto di lavoro, disciplina e della forza delle persone che hanno creduto in lui: allenatori, compagni di squadra diventati fratelli, ma soprattutto la famiglia, sempre presente in ogni tappa del viaggio. Un percorso che definisce “incredibile”, colmo di ricordi destinati a restare indelebili.

La storia d’amore con Eleonora Boi

Accanto alla carriera sportiva, Gallinari ha vissuto anche una storia d’amore intensa e solida con la giornalista Eleonora Boi. I due si sono conosciuti nel 2017, quando una festa in Italia ha fatto scattare la scintilla, nonostante lui vivesse già negli Stati Uniti.

Dopo una relazione a distanza, Eleonora lo raggiunge Oltreoceano, superano una crisi nel 2019 e l’anno successivo nasce la loro prima figlia, Anastasia. Nel luglio 2022 celebrano un matrimonio romantico a Golfo Aranci, e nel 2023 arriva il piccolo Rodolfo. La famiglia si allarga ulteriormente con il terzo figlio, Ercole, una gioia immensa soprattutto dopo il grave incidente in cui Eleonora fu morsa da uno squalo mentre era incinta, esperienza che ha rafforzato ancora di più il loro legame.

Un futuro tutto da scrivere

Gallinari chiude una carriera leggendaria, ma lascia intendere che il prossimo capitolo della sua vita sarà altrettanto ricco di emozioni. Con la serenità di chi sa di aver dato tutto, guarda avanti con entusiasmo, pronto ad affrontare nuove sfide.