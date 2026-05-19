David Beckham ha festeggiato l’ottantesimo compleanno del suocero. Il papà di Victoria, Tony, è stato riempito di affetto, amore e messaggi di auguri. E ha avuto una festa davvero meravigliosa.

David Beckham festeggia il compleanno del suocero

L’amore tra David Beckham e Victoria ha sempre fatto sognare. I due sono sempre stati affiatati, complici e super innamorati, e lo dimostra anche il loro modo di condividere momenti speciali e di essere sempre presenti per la famiglia. Il compleanno di Tony, papà di Victoria, è stata una di quelle occasioni per stare insieme e festeggiare. E questa volta lo hanno fatto ancora più in grande, perché il suocero del calciatore ha compiuto 80 anni, un traguardo importante, che è stato celebrato a dovere.

Victoria Beckham ha voluto condividere i momenti speciali di questa meravigliosa festa per il suo amato papà. Gli scatti mostrano la famiglia felice di essersi riunita. Anche David Beckham ha deciso di celebrare quello che lui stesso ha definito “il miglior suocero“, con tante immagini condivise nelle sue storie su Instagram e messaggi di auguri e di affetto nei suoi confronti.

David e Victoria Beckham condividono gli scatti del compleanno di Tony

Nelle immagini condivise da Victoria Beckham in un carosello pubblicato sul suo profilo Instagram, si nota la gioia del momento e il grande amore che unisce tutta la famiglia. David Beckham è perfettamente a suo agio ed è normale visto che i due stanno insieme da tanto tempo, ma rimane un dettaglio che conferma che il loro amore è sempre stato così vero e forte da coinvolgere anche le loro famiglie. Nelle foto sono presenti anche i figli Cruz, Harper e Romeo, presenti per festeggiare il nonno.

“Una notte così incredibile per festeggiare il mio meraviglioso papà. Grazie a tutti i nostri amici e familiari, vi vogliamo tanto bene!! Buon 80° compleanno, ti vogliamo tanto tanto bene!” si legge nella didascalia scritta da Victoria Beckham per accompagnare i bellissimi scatti. Il suo papà è stato circondato da un’ondata di grande amore e lo dimostrano anche i tantissimi commenti ricevuti dalla cantante. Amici, colleghi e fan hanno voluto fare gli auguri a Tony per i suoi 80 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham)

David e Victoria Beckham: il rapporto con il figlio Brooklyn

Sotto il post di Victoria Beckham alcuni fan hanno chiesto notizie del figlio Brooklyn. Lo scorso gennaio il figlio dell’ex calciatore e della stilista aveva raccontato di aver chiuso i rapporti con i genitori. “Mia madre ha dirottato il mio primo ballo con mia moglie. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita. Abbiamo voluto rinnovare le promesse per poter creare nuovi ricordi del giorno del nostro matrimonio che ci portassero gioia e felicità, non ansia e imbarazzo” aveva spiegato sui social network.

“I miei genitori hanno cercato incessantemente di rovinare la mia relazione già da prima del matrimonio, e non si sono mai fermati” ha accusato Brooklyn, spiegando che sua madre ha annullato all’ultimo momento la realizzazione dell’abito di sua moglie che, secondo lui, avrebbe ricevuto mancanze di rispetto importanti da parte della sua famiglia. “Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sto subendo controlli, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita” sono state le sue parole.