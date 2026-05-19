Shakira è stata assolta e ha vinto la sua battaglia contro il fisco. Avrà un maxi rimborso.

Shakira ha vinto contro il fisco spagnolo. La cantante può finalmente mettere fine a una lunga e stancante parentesi e godersi la sua vittoria, dopo anni di problemi molto seri sotto questo punto di vista. Ecco tutti i dettagli.

Shakira vince la battaglia contro il fisco: i dettagli e il maxi risarcimento

Shakira è pronta a mettere un punto su una lunga parentesi che riguarda un periodo difficile e delicato. La cantante è stata ufficialmente assolta dall’accusa di evasione fiscale del 2011 e ora dovrà ricevere un maxi risarcimento da 60 milioni di euro dall’Agenzia delle Entrate spagnola. La questione risale al 2011, l’anno in cui Shakira ha iniziato a frequentare Gerard Piqué, dopo l’addio ad Antonio del a Rua, trascorrendo più tempo a Barcellona, dove poi ha cresciuto i due figli nati da questa relazione. Il fisco l’aveva accusata di aver trascorso gran parte dell’anno in Spagna, ma di non aver registrato il domicilio fiscale nel Paese.

Nel 2021 era stata obbligata a pagare una multa da 55 milioni di euro. I legali della popstar, dopo il pagamento della multa, avevano fatto ricorso e l’Audiencia Nacional ha deciso di assolverla dall’accusa di evasione fiscale, disponendo un rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate spagnola di circa 60 milioni di euro. Si tratta dei 55 milioni versati dalla cantante più gli interessi. Shakira è stata assolta perché i funzionari del fisco sono riusciti a dimostrare che la cantante è stata nel territorio spagnolo per 163 giorni, ovvero venti in meno rispetto ai 183 giorni previsti dalla legge per essere considerati residenti fiscali nel Paese.

Shakira vince contro il fisco: cosa accadrà adesso?

Shakira si è portata a casa un’importante vittoria, almeno per quanto riguarda il 2011, ma il fisco spagnolo ha ancora un mese di tempo per decidere di fare ricorso contro la sentenza dell’Audiencia Nacional per gli anni successivi. Nel 2023 la cantante era riuscita a trovare un accordo, ammettendo che tra il 2012 e il 2014 aveva frodato il fisco per ben 14,5 milioni di euro.

Per questo aveva accettato una condanna a tre anni di reclusione e il pagamento di una multa di 7 milioni di euro. Il periodo di reclusione era poi stato trasformato in una multa da 432mila euro. Nel corso degli anni i problemi di Shakira con il fisco sono stati tanti. Un percorso tortuoso che per il momento ha portato a una vittoria, ma la situazione si potrebbe ancora ribaltare per gli anni successivi.