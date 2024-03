NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2024

Poche ore fa Victoria Beckham ha condiviso sui social un video in cui vediamo suo marito David in versione sexy elettricista e la clip fa il giro del web.

David Beckham in versione elettricista

Sono trascorsi quasi 25 anni da quando David Beckham ha sposato sua moglie Victoria e da allora i due non si sono mai più lasciati. Col passare del tempo il calciatore e la cantante (ex membro delle Spice Girls) si sono mostrati sempre più uniti, innamorati e complici e ancora oggi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Dall’amore tra David e Victoria, come senza dubbio in molti sapranno, sono nati anche quattro figli, Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David e Harper Seven.

I Beckham nel mentre sono tra le famiglie più seguite al mondo e spesso i loro contenuti social finiscono al centro dell’attenzione mediatica. Ed è proprio quello che accaduto nelle ultime ore, dopo che la stilista ha pubblicato sui suoi profili un video con protagonista suo marito. Ma andiamo a scoprire di più.

Nella clip in questione, vediamo David Beckham in versione sexy elettricista mentre è intento a cambiare una lampadina in casa. Il calciatore, a torso nudo, sale così su una lunga scala per svolgere il suo compito e ovviamente il filmato ha fatto in breve il giro del web, facendo letteralmente impazzire gli utenti.

Non è la prima volta, come i fan più fedeli senza dubbio sapranno, che Victoria mostra suo marito sui social in atteggiamenti o pose sexy e senza dubbio non si può fare altro che apprezzare questo tipo di contenuti. Ancora oggi del resto David è uno degli uomini più desiderati al mondo e certamente in molti vorrebbero avere un elettricista come lui!