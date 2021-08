1 Davide Basolo vs Alessandro Autera

Scontro social al veleno quello tra Davide Basolo e Alessandro Autera. In queste ore infatti i due si sono duramente scontrati su Instagram e naturalmente la cosa non è passata inosservata. Come sappiamo proprio a Temptation Island, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto la conoscenza di Jessica Mascheroni, ex fidanzata di Alessandro. I due così si sono avvicinati sempre di più, ed era sembrato che ci fosse un profondo feeling. Nel corso del falò di confronto finale Autera e la sua ex compagna hanno deciso di mettere un punto alla loro storia e Jessica ha così deciso di approfondire la conoscenza con Basolo. Quest’ultimo nel mentre, dopo aver visto alcune recenti storie di Alessandro durante alcune serate in discoteca, sui social ha lanciato una provocazione ad Autera, affermando:

“Ma secondo voi, mettere storie dove uno fa serate, bottiglie, spende e spande, è una cosa che ha appeal, che prende, fa guadagnare punti? Perché io non capisco”.

Naturalmente a quel punto Alessandro Autera è stato costretto a intervenire e a replicare alla frecciatina di Davide Basolo, e così tra i due ex volti di Temptation Island è partito un vero e proprio scontro social. Queste le parole dell’ex fidanzato di Jessica Mascheroni:

“Non ho mai risposto a nessuno di tutti quelli che mi hanno insultato da quando ho riaperto il profilo Instagram, perché io non voglio dare visibilità a nessuno. Però in questi giorni mi stanno attaccando da tutte le parti. Mi sa che c’è qualcuno che è invidioso. Sapete cosa facciamo? Vi prometto che alla mia prossima serata vi invito tutti quanti, così siete contenti e non fate i bambini”.

Alessandro Autera replica alla frecciatina di Davide Basolo. pic.twitter.com/ULBPPiquPM — disagiotv (@disagio_tv) August 5, 2021

Davide Basolo interverrà nuovamente dopo le parole di Alessandro Autera? Nel mentre l’ex tentatore pochi giorni fa ha anche svelato come proseguono le cose con Jessica Mascheroni. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.